Уряд затвердив положення про роботу агентства "ПлейСіті"

Кабінет міністрів України затвердив положення про діяльність державного агентства “ПлейСіті”, що стане ключовим органом з регулювання грального бізнесу в країні.

Про це повідомляє Мінцифри.

Новостворене агентство покликане забезпечити прозорість на ринку азартних ігор, посилити контроль за його учасниками та збільшити надходження до державного бюджету.

Згідно з затвердженим документом, "ПлейСіті" відповідатиме за онлайн-моніторинг ринку, прозору видачу ліцензій, виявлення нелегальних гральних закладів, а також накладення штрафів за порушення ліцензійних умов.

Крім того, агентство здійснюватиме нагляд за державною лотереєю, захищатиме права гравців та працюватиме над зменшенням проявів ігрової залежності.

Окремо передбачено створення відкритих реєстрів, регулярну публікацію звітів та відкритих даних про діяльність ринку.

Повідомляється, що наступним кроком стане затвердження структури "ПлейСіті" та формування команди. Запуск роботи агентства відбудеться після остаточного рішення уряду.

Нагадаємо, 21 березня уряд ухвалив постанову про створення нового центрального органу виконавчої влади – "ПлейСіті", яке реалізовуватиме державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор і в лотерейній сфері. Координацію діяльності "ПлейСіті" здійснюватиме віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.