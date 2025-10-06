Правительство увеличивает военные расходы на 324,7 млрд грн: средства направят на вооружение, технику и военных

Кабинет министров Украины одобрил изменения в Государственный бюджет на 2025 год, предполагающие увеличение военных расходов на 324,7 млрд гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Министерство финансов.

Такое решение обусловлено динамичной ситуацией на фронте, необходимостью развития военных технологий и усилением атак России на гражданскую и энергетическую инфраструктуру.

"Увеличение оборонных расходов — необходимое решение, гарантирующее эффективное сопротивление агрессии. При поддержке партнеров у правительства есть определенные источники финансирования", - отметили и Минфини.

Средства будут направлены на вооружение, дроны, боеприпасы, технику, денежное довольствие, а также социальную поддержку военнослужащих и их семей.

Объем и направление средств:

Из 324,7 млрд грн более 310 млрд грн получит общий фонд, из них более 301 млрд грн - Министерство обороны, в частности:

202 млрд грн - на денежное довольствие военнослужащих;

100 млрд грн - на закупку вооружения, прежде всего БПЛА всех типов - в частности FPV на оптоволокне, дронов-перехватчиков, дипстрайк-дронов; ⁠

8 млрд грн - на другие военные расходы (военные перевозки, горючее, эксплуатационные расходы).

4,3 млрд грн - для Администрации Госспецсвязи (закупка специальной техники и оборудования);

1,4 млрд грн – для других распорядителей сектора безопасности и обороны (материально-техническое обеспечение воинских частей).

Источники финансирования увеличения военных расходов сформированы из нескольких составляющих. Основную часть – 294,3 млрд грн (6 млрд евро) – составляет помощь Европейского Союза в рамках инициативы G7 ERA.

Кроме того, к финансированию привлечены 20 млрд грн дополнительных доходов государственного бюджета, а также 959,7 млн грн, полученных благодаря сокращению первоочередных расходов. Еще 9,4 млрд грн Правительство планирует направить за счет экономии на обслуживании госдолга и гарантийных обязательств.

Напомним, 15 сентября Кабинет министров принял и передал Верховной Раде проект закона о государственном бюджете Украины на 2026 год.

На сектор безопасности и обороны правительство предусмотрело 2,8 трлн грн - это 27,2% от ВВП и на 168,6 млрд грн больше, чем в 2025 году. По меньшей мере, 44,3 млрд грн будет направлено на изготовление украинских боеприпасов, ракет, систем противоракетной обороны, а также авиационной и бронетанковой техники.