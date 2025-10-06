Уряд збільшує військові видатки на 324,7 млрд грн: кошти спрямують на озброєння, техніку та військових

Кабінет міністрів України схвалив зміни до Державного бюджету на 2025 рік, які передбачають збільшення військових видатків на 324,7 млрд гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міністерство фінансів.

Таке рішення зумовлене динамічною ситуацією на фронті, необхідністю розвитку військових технологій та посиленням атак Росії на цивільну й енергетичну інфраструктуру.

"Збільшення оборонних видатків — необхідне рішення, що гарантує ефективний опір агресії. За підтримки партнерів уряд має визначені джерела фінансування", - зазначили і Мінфіні.

Кошти буде спрямовано на озброєння, дрони, боєприпаси, техніку, грошове забезпечення, а також соціальну підтримку військовослужбовців і їхніх родин.

Обсяг і спрямування коштів:

Із 324,7 млрд грн понад 310 млрд грн отримає загальний фонд, з них понад 301 млрд грн — Міністерство оборони, зокрема:

202 млрд грн — на грошове забезпечення військовослужбовців;

100 млрд грн — на закупівлю озброєння, передусім БПЛА усіх типів — зокрема FPV на оптоволокні, дронів-перехоплювачів, діпстрайк-дронів; ⁠

8 млрд грн — на інші військові видатки (військові перевезення, пальне, експлуатаційні витрати).

4,3 млрд грн — для Адміністрації Держспецзв’язку (закупівля спеціальної техніки й обладнання);

1,4 млрд грн — для інших розпорядників сектору безпеки і оборони (матеріально-технічне забезпечення військових частин).

Джерела фінансування збільшення військових видатків сформовано з кількох складових. Основну частину — 294,3 млрд грн (6 млрд євро) — становить допомога Європейського Союзу в межах ініціативи G7 ERA.

Крім того, до фінансування залучено 20 млрд грн додаткових доходів державного бюджету, а також 959,7 млн грн, отриманих завдяки скороченню непершочергових видатків. Ще 9,4 млрд грн Уряд планує спрямувати за рахунок економії на обслуговуванні державного боргу та гарантійних зобов’язань.

Нагадаємо, 15 вересня Кабінет міністрів ухвалив і передав до Верховної Ради проєкт закону про державний бюджет України на 2026 рік.

На сектор безпеки та оборони уряд передбачив 2,8 трлн грн — це 27,2% від ВВП та на 168,6 млрд грн більше, ніж у 2025 році. Щонайменше 44,3 млрд грн буде спрямовано на виготовлення українських боєприпасів, ракет, систем протиракетної оборони, а також авіаційної та бронетанкової техніки.