Правительство впервые официально определило объемы медицинского каннабиса в Украине.

Кабмин определил объемы производства и ввоза наркотических средств и психотропных веществ на 2026 год. Особое внимание уделено медицинскому каннабису и потребностям раненых военных.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Утверждение квот обусловлено не только регуляторными требованиями, но и военным состоянием и ростом количества пациентов, нуждающихся в препаратах с подконтрольными веществами, в том числе военных с тяжелыми травмами.

Медицинский каннабис

Впервые определены квоты субстанций на основе медицинского каннабиса. Речь идет о ввозе для использования в научной и научно-технической деятельности, ввозе для производства (изготовления) лекарственных средств и готовых лекарственных средств, внесенных в Государственный реестр лекарственных средств.

На сегодня в Украине уже прошли регистрацию 6 субстанций медицинского каннабиса, а еще 18 заявок рассматриваются. Весь путь препарата от посева до продажи в аптеке по рецепту подлежит строгому цифровому надзору через Единую систему учета и контроля.

Другие вещества

Лимиты на метадон рассчитаны в соответствии с масштабами программы заместительной терапии, в рамках которой в конце 2025 года помощь получали более 29 тысяч человек.

В то же время квотирование кодеина базируется на балансе внутреннего спроса и экспортного потенциала.

Примечательно, что расчеты не включают в себя комбинированные препараты с незначительным содержанием кодеина, поскольку они не подлежат государственному ограничению.

Напомним, Украина легализовала медицинский каннабис еще в августе 2024 года. Государство упростило выращивание и оборот технической конопли для промышленных целей.

16 августа в Украине вступил в силу закон о легализации медицинского каннабиса. Такое лекарство требует от 2 до 6 миллионов украинцев - эти данные ранее приводил благотворительный фонд "Пациенты Украины". Эксперты ожидают, что в аптеках такие препараты уже появятся в январе-марте 2026 года.