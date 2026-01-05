Запланована подія 2

Уряд вперше офіційно визначив обсяги медичного канабісу в Україні

медичний канабіс
Уряд встановив квоти на медичний канабіс на 2026 рік / Depositphotos

Кабмін визначив обсяги виробництва та ввезення наркотичних засобів і психотропних речовин на 2026 рік. Особливу увагу приділено медичному канабісу та потребам поранених військових.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Затвердження квот зумовлене не лише регуляторними вимогами, а й воєнним станом та зростанням кількості пацієнтів, які потребують препаратів з підконтрольними речовинами, зокрема військових із важкими травмами.

Медичний канабіс 

Вперше визначені квоти субстанцій на основі медичного канабісу. Йдеться про ввезення для використання у науковій та науково-технічній діяльності, ввезення для виробництва (виготовлення) лікарських засобів та готових лікарських засобів, внесених до Державного реєстру лікарських засобів. 

Станом на сьогодні в Україні вже пройшли реєстрацію 6 субстанцій медичного канабісу, а ще 18 заявок наразі розглядаються. Весь шлях препарату — від посіву до продажу в аптеці за рецептом — підлягає суворому цифровому нагляду через Єдину систему обліку та контролю.

Інші речовини

Ліміти на метадон розраховані відповідно до масштабів програми замісної терапії, в межах якої наприкінці 2025 року допомогу отримували понад 29 тисяч осіб.

Водночас квотування кодеїну базується на балансі внутрішнього попиту та експортного потенціалу.

Примітно, що розрахунки не включають комбіновані препарати з незначним вмістом кодеїну, оскільки вони не підлягають державному обмеженню.

Нагадаємо, Україна легалізувала медичний канабіс ще в серпні 2024 року. Держава спростила вирощування та обіг технічних конопель для промислових цілей. 

16 серпня в Україні набув сили закон про легалізацію медичного канабісу. Таких ліків потребують від 2 до 6-ти мільйонів українців - ці дані раніше наводив благодійний фонд “Пацієнти України”. Експерти очікують, що в аптеках такі препарати вже з’являться в січні-березні 2026 року.

Автор:
Тетяна Бесараб