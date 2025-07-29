Правительство временно поручило руководство Минкультом Татьяне Бережной

Кабинет министров временно назначил Татьяну Бережную исполняющей обязанности министерства культуры и стратегических коммуникаций.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министр Украины Юлии Свириденко.

Министерство культуры возглавила Татьяна Бережная

"Во время трансформации для министерства важно сохранить управляемость, финансовую состоятельность и взаимодействие с культурным сообществом. Именно поэтому обязанности временного руководителя поручены опытному управлению с сильным бэкграундом в госполитике, международных проектах и работе с партнерами", - подчеркнула Свириденко.

Среди приоритетов нового руководства Министерства культуры – обеспечение стабильного финансирования сферы в условиях войны, оценка текущих потребностей и укрепление сотрудничества с международными партнерами.

Важно, что в команде министерства сохраняется кадровая стабильность - продолжают работать заместители министерства и ключевые специалисты, что будет способствовать непрерывности и эффективности работы ведомства, подчеркнула Свириденко.

В перспективе правительство рассматривает возможность выделения направления информационной политики и стратегических коммуникаций в самостоятельную структуру с соответствующими полномочиями и ресурсами. Такой подход позволит сосредоточиться на укреплении информационной устойчивости государства.

Профессиональный путь Бережной

Татьяна Бережная родилась 9 января 1989 года в городе Рогатин. Она выпускница Национального университета "Киево-Могилянская академия" со степенями бакалавра права и магистра правоведения.

Кроме того, училась в Украинской школе политических студий, участвовала в программе "Ценности и общество" в Аспен Институте Киев, получала знания по государственным связям (Government Relations) в Киевской школе. школе экономики и политических наук

Татьяна Бережная начала свою профессиональную карьеру в 2011 году, работая в одной из ведущих адвокатских компаний Украины - "Василий Кисиль и Партнеры". В 2017 году она получила свидетельство адвоката.

В июне 2022 года Бережная перешла на государственную службу, вступив в должность замминистра экономики. Отвечала за политику в сфере труда и занятости, в частности, реформирование трудового законодательства, создание рабочих мест и интеграцию ветеранов в рынок труда.

В 2025 году она получила почетную миссию представлять Украину на всемирной выставке ЭКСПО-2025 в Осаке (Япония) как генеральная комиссарша, ответственная за национальный павильон.



Напомним, 16 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Украины Дениса Шмигаля. Вместе с ним автоматически в отставку ушло все правительство.