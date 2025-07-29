Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,80

+0,02

EUR

48,70

--0,28

Наличный курс:

USD

41,70

41,61

EUR

48,98

48,71

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Правительство временно поручило руководство Минкультом Татьяне Бережной

Бережно
Татьяна Бережная. Фото: Facebook

Кабинет министров временно назначил Татьяну Бережную исполняющей обязанности министерства культуры и стратегических коммуникаций.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение   премьер-министр Украины Юлии Свириденко.

Министерство культуры возглавила Татьяна Бережная

"Во время трансформации для министерства важно сохранить управляемость, финансовую состоятельность и взаимодействие с культурным сообществом. Именно поэтому обязанности временного руководителя поручены опытному управлению с сильным бэкграундом в госполитике, международных проектах и работе с партнерами", - подчеркнула Свириденко.

Среди приоритетов нового руководства Министерства культуры – обеспечение стабильного финансирования сферы в условиях войны, оценка текущих потребностей и укрепление сотрудничества с международными партнерами.

Важно, что в команде министерства сохраняется кадровая стабильность - продолжают работать заместители министерства и ключевые специалисты, что будет способствовать непрерывности и эффективности работы ведомства, подчеркнула Свириденко.

В перспективе правительство рассматривает возможность выделения направления информационной политики и стратегических коммуникаций в самостоятельную структуру с соответствующими полномочиями и ресурсами. Такой подход позволит сосредоточиться на укреплении информационной устойчивости государства.

Профессиональный путь Бережной

Татьяна Бережная родилась 9 января 1989 года в городе Рогатин. Она выпускница Национального университета "Киево-Могилянская академия" со степенями бакалавра права и магистра правоведения.

Кроме того, училась в Украинской школе политических студий, участвовала в программе "Ценности и общество" в Аспен Институте Киев, получала знания по государственным связям (Government Relations) в Киевской школе. школе экономики и политических наук

Татьяна Бережная начала свою профессиональную карьеру в 2011 году, работая в одной из ведущих адвокатских компаний Украины - "Василий Кисиль и Партнеры". В 2017 году она получила свидетельство адвоката.

В июне 2022 года Бережная перешла на государственную службу, вступив в должность замминистра экономики. Отвечала за политику в сфере труда и занятости, в частности, реформирование трудового законодательства, создание рабочих мест и интеграцию ветеранов в рынок труда.

В 2025 году она получила почетную миссию представлять Украину на всемирной выставке ЭКСПО-2025 в Осаке (Япония) как генеральная комиссарша, ответственная за национальный павильон.

Напомним, 16 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Украины Дениса Шмигаля. Вместе с ним автоматически в отставку ушло все правительство.

Автор:
Ольга Опенько