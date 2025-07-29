Уряд тимчасово доручив керівництво Мінкультом Тетяні Бережній

Кабінет міністрів тимчасово призначив Тетяну Бережну виконуючою обов’язки міністерки культури та стратегічних комунікацій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення премʼєр-міністерки України Юлії Свириденко.

Міністерство культури очолила Тетяна Бережна

"У час трансформації для міністерства важливо зберегти керованість, фінансову спроможність та взаємодію з культурною спільнотою. Саме тому обов’язки тимчасової очільниці доручено досвідченій управлінці з сильним бекграундом у держполітиці, міжнародних проєктах та роботі з партнерами", - наголосила Свириденко.

Серед пріоритетів нового керівництва Міністерства культури — забезпечення стабільного фінансування сфери в умовах війни, оцінка поточних потреб та зміцнення співпраці з міжнародними партнерами.

Важливо, що в команді міністерства зберігається кадрова стабільність — продовжують працювати заступниці міністерки та ключові фахівці, що сприятиме безперервності та ефективності роботи відомства, підкреслила Свириденко.

Наголошується, що у перспективі уряд розглядає можливість виокремлення напряму інформаційної політики та стратегічних комунікацій у самостійну структуру з відповідними повноваженнями та ресурсами. Такий підхід дозволить зосередитися на зміцненні інформаційної стійкості держави.

Професійний шлях Бережної

Тетяна Бережна народилася 9 січня 1989 року в місті Рогатин. Вона є випускницею Національного університету "Києво-Могилянська академія" зі ступенями бакалавра права та магістра правознавства.

Мала можливість пройти стажування в Парламенті Канади в рамках Канадсько-української парламентської програми. Крім того, навчалася в Українській школі політичних студій, брала участь у програмі "Цінності та суспільство" в Аспен Інституті Київ, здобувала знання з державних зв’язків (Government Relations) у Київській школі економіки, а також проходила курс "Освіта для перемоги України" в Лондонській школі економіки та політичних наук.

Тетяна Бережна розпочала свою професійну кар’єру у 2011 році, працюючи в одній із провідних адвокатських компаній України — "Василь Кісіль і Партнери". У 2017 році вона отримала свідоцтво адвоката.

У червні 2022 року Бережна перейшла на державну службу, обійнявши посаду заступниці міністерки економіки. Відповідала за політику у сфері праці та зайнятості, зокрема реформування трудового законодавства, створення робочих місць та інтеграцію ветеранів у ринок праці.

У 2025 році вона отримала почесну місію представляти Україну на всесвітній виставці ЕКСПО-2025 в Осаці (Японія) як генеральна комісарка, відповідальна за національний павільйон.



Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада підтримала відставку прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Разом з ним автоматично у відставку пішов увесь уряд.