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Предприятие оптовой торговли оплатило более 38,3 млн грн после проверки ГНС: что нарушили

гривны
Более 38 млн грн поступило в бюджет после налоговой проверки / Shutterstock

ГНС по результатам документальной плановой проверки доначислила более 38,3 млн гривен налоговых обязательств предприятию, которое осуществляет оптовую торговлю молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами.

Как пишет Dilo, об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

Проверку провели в соответствии с планом-графиком на основе риск-ориентированного подхода из-за высокой степени налоговых рисков. Вся сумма уже уплачена в государственный бюджет.

Выявлены нарушения в отчетности

По результатам проверки также:

  • уменьшено отрицательное значение объекта налогообложения на 52,1 млн. грн.;
  • уменьшено отрицательное значение по НДС на 1,4 млн грн;
  • предотвращено бюджетное возмещение НДС на 4,7 млн грн.

Контроллеры выявили нарушения налогового законодательства и бухучета, повлекшие искажение отчетности. В частности, предприятие не увеличило финансовый результат на суммы затрат по созданию резервов под предстоящие расходы, а именно резерва от потери в цене товара в 2020 году и резерва по судебным искам в 2022 году.

Также зафиксировано неначисление налоговых обязательств из-за списания безнадежной кредиторской задолженности за неоплаченные товары и завышение налогового кредита по НДС из-за несоответствия сумм у накладных контрагентов.

Напомним, в сентябре специалисты ГНСУ доначислили более 12 млн гривен налоговых обязательств предприятию, которое занималось ввозом подержанных автомобилей и скрывало операции по их продаже.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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