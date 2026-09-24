Підприємство оптової торгівлі сплатило понад 38,3 млн грн після перевірки ДПС: що порушили

ДПС за результатами документальної планової перевірки донарахувала понад 38,3 млн гривень податкових зобов’язань підприємству, яке здійснює оптову торгівлю молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами.

Як пише Dilo, про це повідомила Державна податкова служба України.

Перевірку провели відповідно до плану-графіка на основі ризик-орієнтованого підходу через високий ступінь податкових ризиків. Уся сума вже сплачена до державного бюджету.

Виявлені порушення у звітності

За результатами перевірки також:

зменшено від’ємне значення об’єкта оподаткування на 52,1 млн грн;

зменшено від’ємне значення з ПДВ на 1,4 млн грн;

упереджено бюджетне відшкодування ПДВ на 4,7 млн грн.

Контролери виявили порушення податкового законодавства та бухобліку, що призвели до викривлення звітності. Зокрема, підприємство не збільшило фінансовий результат на суми витрат зі створення резервів під майбутні витрати, а саме резерву від втрати в ціні товару у 2020 році та резерву за судовими позовами у 2022 році.

Також зафіксовано ненарахування податкових зобов’язань через списання безнадійної кредиторської заборгованості за неоплачені товари та завищення податкового кредиту з ПДВ через невідповідність сум у накладних контрагентів.

Нагадаємо, у вересні фахівці ДПСУ донарахували понад 12 млн гривень податкових зобов'язань підприємству, яке займалося ввезенням вживаних автомобілів та приховувало операції з їхнього продажу.