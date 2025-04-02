Предприятия коммунальной инфраструктуры смогут забронировать до 75% работников

Правительство приняло постановление, разрешающее предприятиям, обслуживающим объекты критической инфраструктуры сектора системы жизнеобеспечения, бронировать до 75% своих работников.

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Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Отмечается, что процент бронирования от мобилизации работников критической коммунальной инфраструктуры повышается с 50 до 75%, что поможет уменьшить кадровый дефицит в сфере коммунальных услуг.

Как отмечают в Мининфраструктуры, эти критически важные изменения инициированы для обеспечения бесперебойной работы таких предприятий в условиях военного положения.

Кого касается

В ведомстве уточняют, что речь идет о специалистах, обеспечивающих теплоснабжение, водоснабжение и водоотвод, а также вывоз твердых бытовых отходов.

Благодаря этому решению коммунальные предприятия смогут стабильнее работать и более оперативно реагировать на аварийные ситуации.

Также для таких предприятий смягчены требования к критериям размера заработной платы работников, для которых предусматривается бронирование.

"Благодаря повышению уровня бронирования до 75% ключевые работники смогут оставаться на своих должностях, что критически важно для безопасности и стабильности общин. На местах предприятия часто работают на грани возможностей из-за кадрового дефицита. Без опытных специалистов, слесарей, операторов и достаточного количества ремонтных бригад удерживать сети в надлежащем состоянии".

Он добавил, что это решение позволит общинам более эффективно планировать свою деятельность, избегать перебоев в поставках воды, тепла и других базовых услуг.

Работников с 1 апреля смогут забронировать только предприятия с обновленной критичностью

С 1 апреля все бронирования, оформленные по старым правилам, утратят силу. Продолжить бронирование своих специалистов после этой даты смогут только компании, обновившие статус критичности в соответствии с новыми требованиями.

Что изменилось с 1 апреля:

Завершилось действие бронирований, оформленных по старым правилам.

Возобновился стандартный процесс рассмотрения заявлений на бронирование работников для критически важных предприятий (в течение 72 часов).

Бронирование доступно только для предприятий, получивших подтверждение критичности по новым требованиям.

Что нужно делать предприятиям, еще не обновившим статус?

Обновите статус критичности вашей компании в соответствии с новой процедурой.

После подтверждения нового статуса оформите повторно бронирование работников.

Если ваш работник уже имеет активное бронирование, его нужно сначала аннулировать.

Напомним, 28 февраля Кабинет министров Украины внес изменения в порядок бронирования военнообязанных во время мобилизации и действия военного положения, в частности, пересмотрены сроки проверки сведений о работнике во время его бронирования и уменьшен срок для аннулирования отсрочки.