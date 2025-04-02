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Предприятия коммунальной инфраструктуры смогут забронировать до 75% работников
Правительство приняло постановление, разрешающее предприятиям, обслуживающим объекты критической инфраструктуры сектора системы жизнеобеспечения, бронировать до 75% своих работников.
Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.
Отмечается, что процент бронирования от мобилизации работников критической коммунальной инфраструктуры повышается с 50 до 75%, что поможет уменьшить кадровый дефицит в сфере коммунальных услуг.
Как отмечают в Мининфраструктуры, эти критически важные изменения инициированы для обеспечения бесперебойной работы таких предприятий в условиях военного положения.
Кого касается
В ведомстве уточняют, что речь идет о специалистах, обеспечивающих теплоснабжение, водоснабжение и водоотвод, а также вывоз твердых бытовых отходов.
Благодаря этому решению коммунальные предприятия смогут стабильнее работать и более оперативно реагировать на аварийные ситуации.
Также для таких предприятий смягчены требования к критериям размера заработной платы работников, для которых предусматривается бронирование.
"Благодаря повышению уровня бронирования до 75% ключевые работники смогут оставаться на своих должностях, что критически важно для безопасности и стабильности общин. На местах предприятия часто работают на грани возможностей из-за кадрового дефицита. Без опытных специалистов, слесарей, операторов и достаточного количества ремонтных бригад удерживать сети в надлежащем состоянии".
Он добавил, что это решение позволит общинам более эффективно планировать свою деятельность, избегать перебоев в поставках воды, тепла и других базовых услуг.
Работников с 1 апреля смогут забронировать только предприятия с обновленной критичностью
С 1 апреля все бронирования, оформленные по старым правилам, утратят силу. Продолжить бронирование своих специалистов после этой даты смогут только компании, обновившие статус критичности в соответствии с новыми требованиями.
Что изменилось с 1 апреля:
- Завершилось действие бронирований, оформленных по старым правилам.
- Возобновился стандартный процесс рассмотрения заявлений на бронирование работников для критически важных предприятий (в течение 72 часов).
- Бронирование доступно только для предприятий, получивших подтверждение критичности по новым требованиям.
Что нужно делать предприятиям, еще не обновившим статус?
- Обновите статус критичности вашей компании в соответствии с новой процедурой.
- После подтверждения нового статуса оформите повторно бронирование работников.
- Если ваш работник уже имеет активное бронирование, его нужно сначала аннулировать.
Напомним, 28 февраля Кабинет министров Украины внес изменения в порядок бронирования военнообязанных во время мобилизации и действия военного положения, в частности, пересмотрены сроки проверки сведений о работнике во время его бронирования и уменьшен срок для аннулирования отсрочки.