Підприємства комунальної інфраструктури зможуть забронювати до 75% працівників

Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє підприємствам, що обслуговують об’єкти критичної інфраструктури сектору системи життєзабезпечення, бронювати до 75% своїх працівників.

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Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Зазначається, що відсоток бронювання від мобілізації працівників критичної комунальної інфраструктури підвищується з 50% до 75%, що допоможе зменшити кадровий дефіцит у сфері комунальних послуг.

Як зауважують в Мінінфраструктури, ці критично важливі зміни ініційовані для забезпечення безперебійної роботи таких підприємств в умовах воєнного стану.

Кого стосується

У відомстві уточнюють, що йдеться про фахівців, які забезпечують теплопостачання, водопостачання і водовідведення, а також вивезення твердих побутових відходів.

Завдяки цьому рішенню комунальні підприємства зможуть стабільніше працювати та оперативніше реагувати на аварійні ситуації.

Також для таких підприємств пом’якшено вимоги до критеріїв щодо розміру заробітної плати працівників, для яких передбачається бронювання.

“Завдяки підвищенню рівня бронювання до 75% ключові працівники зможуть залишатися на своїх посадах, що є критично важливим для безпеки та стабільності громад. На місцях підприємства часто працюють на межі можливостей через кадровий дефіцит. Без досвідчених фахівців, слюсарів, операторів та достатньої кількості ремонтних бригад утримувати мережі в належному стані стає вкрай складно”, – зазначив заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук.

Він додав, що це рішення дозволить громадам ефективніше планувати свою діяльність, уникати перебоїв у постачанні води, тепла та інших базових послуг.

Працівників з 1 квітня зможуть забронювати лише підприємства з оновленою критичністю

З 1 квітня усі бронювання, які були оформлені за старими правилами, втратять чинність. Продовжити бронювання своїх фахівців після цієї дати зможуть лише компанії, які вже оновили статус критичності відповідно до нових вимог.

Що змінилося з 1 квітня:

Завершилася дія бронювань, оформлених за старими правилами.

Відновився стандартний процес розгляду заяв на бронювання працівників для критично важливих підприємств (протягом 72 годин).

Бронювання доступне лише для підприємств, які отримали підтвердження критичності за новими вимогами.

Що потрібно робити підприємствам, які ще не оновили статус?

Оновіть статус критичності вашої компанії відповідно до нової процедури.

Після підтвердження нового статусу оформіть бронювання працівників повторно.

Якщо ваш працівник уже має активне бронювання, його необхідно спочатку анулювати.

Нагадаємо, 28 лютого Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних під час мобілізації та дії воєнного стану, зокрема переглянуті терміни перевірки відомостей про працівника під час його бронювання та зменшено строк для анулювання відстрочки.