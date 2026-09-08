Предприятия могут выплачивать стипендии учащимся и студентам без налогов: какой лимит

Украинские предприятия и организации могут выплачивать стипендии студентам и учащимся на основании договора с учебным заведением, при этом в 2026 году сумма до 4 660 грн в месяц полностью освобождается от уплаты налогов.

Как пишет Dilo, об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

Кто может получать выплаты

Как пояснили в ГНС, согласно законодательству в 2026 году стипендия в размере до 4 660 грн в месяц не облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) и военным сбором.

Эти правила действуют для выплат следующим категориям:

учащимся;

студентам;

курсантам военных учебных заведений;

ординаторам;

аспирантом;

адъюнктом.

Расчет налогов с суммы превышения

Если размер стипендии превышает 4660 грн в месяц, налоги начисляют не на всю выплату, а только на сумму превышения.

К примеру, если предприятие выплачивает студенту 6 000 грн в месяц, налогообложению подлежит 1 340 грн. С этой разницы содержат:

18% налога на доходы физических лиц;

5% военного сбора.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября академические стипендии в Украине возрастут вдвое. Для студентов высшего образования базовая выплата увеличится с 2 000 до 4 000 грн в месяц, а по специальностям с повышенным размером стипендии — с 2 550 до 5 100 грн.