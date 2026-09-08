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Підприємства можуть виплачувати стипендії учням та студентам без податків: який ліміт
Українські підприємства та організації можуть виплачувати стипендії студентам та учням на підставі договору із закладом освіти, при цьому у 2026 році сума до 4 660 грн на місяць повністю звільняється від сплати податків.
Як пише Dilo, про це повідомила Державна податкова служба України.
Хто може отримувати виплати
Як пояснили у ДПС, згідно із законодавством у 2026 році стипендія в розмірі до 4 660 грн на місяць не оподатковується податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовим збором.
Ці правила діють для виплат наступним категоріям:
- учням;
- студентам;
- курсантам військових навчальних закладів;
- ординаторам;
- аспірантам;
- ад'юнктам.
Розрахунок податків із суми перевищення
Якщо розмір стипендії перевищує 4 660 грн на місяць, податки нараховують не на всю виплату, а тільки на суму перевищення.
Наприклад, якщо підприємство виплачує студенту 6 000 грн на місяць, оподаткуванню підлягає 1 340 грн. З цієї різниці утримують:
- 18% податку на доходи фізичних осіб;
- 5% військового збору.
Раніше повідомлялося, що з 1 вересня академічні стипендії в Україні зростуть удвічі. Для студентів закладів вищої освіти базова виплата збільшиться з 2 000 до 4 000 грн на місяць, а за спеціальностями з підвищеним розміром стипендії — з 2 550 до 5 100 грн.