Підприємства можуть виплачувати стипендії учням та студентам без податків: який ліміт

Українські підприємства та організації можуть виплачувати стипендії студентам та учням на підставі договору із закладом освіти, при цьому у 2026 році сума до 4 660 грн на місяць повністю звільняється від сплати податків.

Як пише Dilo, про це повідомила Державна податкова служба України.

Хто може отримувати виплати

Як пояснили у ДПС, згідно із законодавством у 2026 році стипендія в розмірі до 4 660 грн на місяць не оподатковується податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовим збором.

Ці правила діють для виплат наступним категоріям:

учням;

студентам;

курсантам військових навчальних закладів;

ординаторам;

аспірантам;

ад'юнктам.

Розрахунок податків із суми перевищення

Якщо розмір стипендії перевищує 4 660 грн на місяць, податки нараховують не на всю виплату, а тільки на суму перевищення.

Наприклад, якщо підприємство виплачує студенту 6 000 грн на місяць, оподаткуванню підлягає 1 340 грн. З цієї різниці утримують:

18% податку на доходи фізичних осіб;

5% військового збору.

Раніше повідомлялося, що з 1 вересня академічні стипендії в Україні зростуть удвічі. Для студентів закладів вищої освіти базова виплата збільшиться з 2 000 до 4 000 грн на місяць, а за спеціальностями з підвищеним розміром стипендії — з 2 550 до 5 100 грн.