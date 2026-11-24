Китайская технологическая корпорация Xiaomi Corp отчиталась о падении чистой прибыли в третьем квартале на 57% на фоне сокращения доходов как в автомобильном подразделении, так и в сегменте смартфонов. По итогам июля-сентября скорректированная чистая прибыль компании составила 4,9 миллиарда юаней (735,65 миллиона долларов) против 5,2 миллиарда юаней, прогнозировавших аналитики по данным LSEG, а акции корпорации на бирже в Гонконге подешевели на 3,7% до 26,5 гонг.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Совокупная выручка компании, занимающей третье место в мире по продажам смартфонов после Samsung и Apple, в третьем квартале сократилась на 5,2% в годовом исчислении — до 107,2 миллиарда юаней.

Ущерб в автомобильном бизнесе и давление на рентабельность смартфонов

Направление электромобилей, искусственного интеллекта и новых инициатив Xiaomi зафиксировало операционный ущерб в размере 3,4 миллиарда юаней. Выручка непосредственно от электрокаров уменьшилась на 19,9% до 22,7 миллиарда юаней из-за сокращения поставок машин, поскольку продажи новой серии внедорожников SkyNomad лишь частично компенсировали падение спроса на более старые модели в условиях обострения ценовой конкуренции и ослабления китайского авторынка.

В сегменте смартфонов валовая маржа Xiaomi снизилась с 11,1% годом ранее до 9,2% из-за стабильно высокой стоимости чипов памяти. По оценке аналитической компании Counterpoint, поставки смартфонов корпорации в третьем квартале упали более чем на 30%, а ее доля мирового рынка сократилась до 12%, поскольку производитель сворачивает присутствие в бюджетном сегменте и на второстепенных зарубежных рынках в пользу более дорогих устройств — средняя цена продаж смартфонов Xiaomi. компания выпустила новый флагманский складной смартфон для конкуренции с первой сложной моделью Apple.

Напомним, ранее сообщалось, что прибыль Xiaomi упала на 43% из-за глобального дефицита чипов памяти. Тогда по итогам второго квартала 2026 года скорректированная чистая прибыль корпорации сократилась до 6,22 миллиарда юаней (922 миллиона долларов), что также оказалось хуже прогнозов рынка.