Китайська технологічна корпорація Xiaomi Corp відзвітувала про падіння чистого прибутку у третьому кварталі на 57% на тлі скорочення доходів як в автомобільному підрозділі, так і в сегменті смартфонів. За підсумками липня–вересня скоригований чистий прибуток компанії становив 4,9 мільярда юанів (735,65 мільйона доларів) проти 5,2 мільярда юанів, які прогнозували аналітики за даними LSEG, а акції корпорації на біржі в Гонконзі подешевшали на 3,7% до 26,5 гонконгського долара.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Сукупний виторг компанії, яка посідає третє місце у світі за продажами смартфонів після Samsung та Apple, у третьому кварталі скоротився на 5,2% у річному вимірі — до 107,2 мільярда юанів.

Збитки в автомобільному бізнесі та тиск на рентабельність смартфонів

Напрямок електромобілів, штучного інтелекту та нових ініціатив Xiaomi зафіксував операційний збиток у розмірі 3,4 мільярда юанів. Виторг безпосередньо від електрокарів зменшився на 19,9% до 22,7 мільярда юанів через скорочення поставок машин, оскільки продажі нової серії позашляховиків SkyNomad лише частково компенсували падіння попиту на старіші моделі в умовах загострення цінової конкуренції та послаблення китайського авторинку.

У сегменті смартфонів валова маржа Xiaomi знизилася з 11,1% роком раніше до 9,2% через стабільно високу вартість чипів пам'яті. За оцінкою аналітичної компанії Counterpoint, поставки смартфонів корпорації у третьому кварталі впали більш ніж на 30%, а її частка світового ринку скоротилася до 12%, оскільки виробник згортає присутність у бюджетному сегменті й на другорядних закордонних ринках на користь дорожчих пристроїв — середня ціна продажу смартфонів Xiaomi зросла на 10% порівняно з попереднім кварталом, а у вересні компанія випустила новий флагманський складаний смартфон для конкуренції з першою складаною моделлю Apple.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прибуток Xiaomi впав на 43% через глобальний дефіцит чипів пам'яті. Тоді за підсумками другого кварталу 2026 року скоригований чистий прибуток корпорації скоротився до 6,22 мільярда юанів (922 мільйони доларів), що також виявилося гіршим за прогнози ринку.