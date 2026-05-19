Прифронтовые области имеют наихудшие стартовые условия для восстановления - НБУ

Полномасштабная война существенно изменила экономическую карту Украины и усугубила разрыв между регионами. Наибольшие потери понесли прифронтовые и приграничные области, тогда как запад страны стал центром релокации бизнеса и рабочей силы.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в новом исследовании Национального банка Украины.

Национальный банк Украины проанализировал, как полномасштабная война изменила траекторию развития регионов страны. Исследование опубликовано в одном из тематических боксов нового инфляционного отчета НБУ.

По данным регулятора, за годы войны разрыв в уровнях экономической активности между областями существенно возрос. Чем ближе регион расположен к зоне боевых действий, тем большие потери он понес и тем медленнее происходит его восстановление.

В НБУ выделили четыре группы регионов в зависимости от уровня разрушений и рисков безопасности:

прифронтовые — испытали наибольшие масштабы разрушений;

пограничные – регулярно страдают от трансграничных обстрелов;

условно пограничные — не имеют общей сухопутной границы с РФ, однако остаются в зоне высокого риска из-за большого количества объектов критической инфраструктуры;

тыловые - не граничат с РФ или временно оккупированными территориями. В то же время, западные области стали главными центрами релокации бизнеса, капитала и рабочей силы.

В Нацбанке отмечают, что динамика экономической активности фактически повторяет карту разрушений. После резкого падения деловых ожиданий в феврале 2022 г. регионы начали восстанавливаться неравномерно. Решающим фактором стала не экономическая ситуация, а близость к боевым действиям.

Наибольшие риски, по оценкам НБУ, остаются для прифронтовых и приграничных областей. Именно они могут войти в этап послевоенного восстановления с самыми слабыми стартовыми условиями из-за масштабных разрушений и истощенной экономической базы.

В регуляторе подчеркивают: для недопущения формирования депрессивных территорий недостаточно только физического восстановления. Необходима также государственная политика, направленная на возврат населения, развитие механизмов страхования рисков и привлечение инвестиций в наиболее уязвимые регионы.

НБУ сообщил, что будет поддерживать восстановление пострадавших областей через обеспечение макрофинансовой стабильности и развитие кредитования. В регуляторе обратили внимание, что благодаря реализации Стратегии развития кредитования и более адресной государственной поддержке с середины 2024 темпы кредитования в прифронтовых регионах уже сравнялись с показателями других областей.

В Нацбанке добавили, что тема регионального экономического восстановления и дальше будет оставаться в фокусе внимания регулятора.

Напомним, НБУ прогнозирует ускорение инфляции до 9,4% в 2026 году из-за роста издержек бизнеса, энергетического давления и валютных колебаний. В то же время, уже с 2027 года инфляция начнет постепенно замедляться и вернется к целевому уровню 5% в 2028 году.