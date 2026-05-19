Прифронтові області мають найгірші стартові умови для відбудови - НБУ

Повномасштабна війна суттєво змінила економічну карту України та поглибила розрив між регіонами. Найбільших втрат зазнали прифронтові та прикордонні області, тоді як захід країни став центром релокації бізнесу та робочої сили.

Національний банк України проаналізував, як повномасштабна війна змінила траєкторії розвитку регіонів країни. Дослідження опубліковане в одному з тематичних боксів нового Інфляційного звіту НБУ.

За даними регулятора, за роки великої війни розрив у рівнях економічної активності між областями суттєво зріс. Чим ближче регіон розташований до зони бойових дій, тим більших втрат він зазнав і тим повільніше відбувається його відновлення.

У НБУ виокремили чотири групи регіонів залежно від рівня руйнувань та безпекових ризиків:

прифронтові — зазнали найбільших масштабів руйнувань;

прикордонні — регулярно потерпають від транскордонних обстрілів;

умовно прикордонні — не мають спільного сухопутного кордону з рф, однак залишаються в зоні високого ризику через велику кількість об’єктів критичної інфраструктури;

тилові — не межують із рф або тимчасово окупованими територіями. Водночас західні області стали головними центрами релокації бізнесу, капіталу та робочої сили.

У Нацбанку зазначають, що динаміка економічної активності фактично повторює карту руйнувань. Після різкого падіння ділових очікувань у лютому 2022 року регіони почали відновлюватися нерівномірно. Вирішальним фактором стала не економічна ситуація, а близькість до бойових дій.

Найбільші ризики, за оцінками НБУ, залишаються для прифронтових і прикордонних областей. Саме вони можуть увійти в етап повоєнної відбудови з найслабшими стартовими умовами через масштабні руйнування та виснажену економічну базу.

У регуляторі наголошують: для недопущення формування депресивних територій недостатньо лише фізичної відбудови. Необхідна також державна політика, спрямована на повернення населення, розвиток механізмів страхування ризиків та залучення інвестицій у найбільш уразливі регіони.

НБУ повідомив, що підтримуватиме відновлення постраждалих областей через забезпечення макрофінансової стабільності та розвиток кредитування. У регуляторі звернули увагу, що завдяки реалізації Стратегії розвитку кредитування та більш адресній державній підтримці із середини 2024 року темпи кредитування у прифронтових регіонах уже зрівнялися з показниками інших областей.

У Нацбанку додали, що тема регіонального економічного відновлення й надалі залишатиметься у фокусі уваги регулятора.

Нагадаємо, НБУ прогнозує пришвидшення інфляції до 9,4% у 2026 році через зростання витрат бізнесу, енергетичний тиск і валютні коливання. Водночас уже з 2027 року інфляція почне поступово сповільнюватися та повернеться до цільового рівня 5% у 2028 році.