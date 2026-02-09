Запланована подія 2

Пригородные поезда в Черниговской и Сумской области будут курсировать с изменениями: какое расписание

чай, поезд
"Укрзализныця" впервые за 6 лет повышает цены на напитки в поездах / Depositphotos

В связи с временными изменениями в организации движения часть пригородных поездов в Черниговской и Сумской областях 9 февраля будет курсировать по скорректированным маршрутам.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

Изменения в движении пригородных поездов

"Ряд маршрутов пригородных поездов будет сохраняться из/до станции Кролевец, а к станции Сновск временно не будет курсировать", - говорится в сообщении.

В частности, ряд рейсов будет курсировать по скорректированным маршрутам из/до станции Кролевец (Сумская область)

Так, поезд №6541 будет следовать по маршруту Кролевец - Конотоп вместо Неплюево - Конотоп, №6542 будет курсировать по маршруту Конотоп - Кролевец вместо Конотоп - Неплюево, а поезда №6543/6544 также будут осуществлять движение по маршруту Кролевец - Конотоп.

В то же время, в этот день временно отменен ряд рейсов в направлении Сновска (Черниговская область).

В частности, не будут курсировать поезда №6502 Сновск — Бахмач-Пасс., №6501 Бахмач-Пасс. - Сновск - заставки для мобильных телефонов, №6504 Бахмач-Пас. и №6503 Бахмач-Пасс. – Сновск.

Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок.

Напомним, из-за ситуации в безопасности в ряде областей возможны задержки рейсов и изменения в схемах перевозок.

Добавим, 7 февраля "Укрзализныця" также сообщала, что после сложной ночи   зафиксирован ряд задержек   в Ивано-Франковской и Черниговской областях.

Автор:
Ольга Опенько