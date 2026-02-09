Запланована подія 2

Приміські поїзди на Чернігівщині та Сумщині курсуватимуть зі змінами: який розклад

У зв’язку з тимчасовими змінами в організації руху частина приміських поїздів в Чернігівській та Сумській областях 9 лютого курсуватиме за скоригованими маршрутам.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

Зміни у русі приміських поїздів

"Низка маршрутів приміських поїздів зберігатиметься з/до станції Кролевець, а до станції Сновськ тимчасово не курсуватимемо", - йдеться в повідомленні.

 Зокрема, низка рейсів курсуватиме за скоригованими маршрутами з/до станції Кролевець (Сумська область)

Так, поїзд №6541 прямуватиме за маршрутом Кролевець - Конотоп замість Неплюєве - Конотоп, №6542 курсуватиме за маршрутом Конотоп - Кролевець замість Конотоп - Неплюєве, а поїзди №6543/6544 також здійснюватимуть рух за маршрутом Кролевець - Конотоп.

Водночас у цей день тимчасово скасовано низку рейсів у напрямку Сновська (Чернігівська область).

Зокрема, не курсуватимуть поїзди №6502 Сновськ — Бахмач-Пас., №6501 Бахмач-Пас. - Сновськ, №6504 Сновськ - Бахмач-Пас. та №6503 Бахмач-Пас. - Сновськ.

Пасажирів просять враховувати зміни під час планування поїздок.

Нагадаємо, через безпекову ситуацію в низці областей можливі затримки рейсів та зміни у схемах перевезень.

Додамо, 7 лютого “Укрзалізниця” також повідомляла, що після складної ночі зафіксовано низку затримок на Івано-Франківщині та Чернігівщині.

Автор:
Ольга Опенько