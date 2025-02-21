ПриватБанк предупредил о проведении регламентных работ: когда услуги будут недоступны

ПриватБанк сообщил своим клиентам о проведении регламентных работ. Операции с карточками и платежи в Приват24 будут на паузе 22 февраля с полуночи до 6:30 утра.

Об этом говорится в публикации пресс-службы ПриватБанка.

"В ночь на 22 февраля 2025 года ПриватБанк проводит плановые регламентные работы процессинга, платежных систем и сервисов для повышения качества и безопасности платежей и операций с платежными картами", — сообщили в финучреждении.

В период проведения работ 22 февраля с 00:05 до 06:30 утра, банк временно приостановит операции с платежными карточками и платежи клиентов. На время регламентных работ также будет приостановлена работа сервиса "Приват24" для физических лиц. Аналогичный «тайм-аут» продлится в работе сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка, платежного приложения "Терминал".

"Обычно регламентные работы мы производим в ночное время, когда большинство клиентов не проводят операции. Если в период проведения работ вы планируете оплату покупок картами, платежи или воспользоваться Приват24 и сетью безналичной оплаты – советуем сделать это заранее или провести после завершения работ", — отметили в ПриватБанке.

Напомним, в 2024 году украинцы оплатили товары и услуги банковскими картами и гаджетами из-за экосистемы эквайринга ПриватБанк на рекордные 1,06 трлн грн. Это на 24% больше, чем в 2023 году.