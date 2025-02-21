ПриватБанк попередив про проведення регламентних робіт: коли послуги будуть недоступні

ПриватБанк повідомив своїх клієнтів про проведення регламентнх робіт. Операції з картками та платежі в Приват24 будуть на паузі 22 лютого з півночі до 6:30 ранку.

Про це йдеться у публікації пресслужби ПриватБанка.

"В ніч на 22 лютого 2025 року ПриватБанк проводить планові регламентні роботи процесингу, платіжних систем та сервісів задля підвищення якості та безпеки платежів та операцій із платіжними картками", — повідомили у фінустанові.

У період проведення робіт 22 лютого з 00:05 до 06:30 години ранку, банк тимчасово призупинить операції з платіжними картками та платежі клієнтів. На час регламентних робіт також буде призупинено роботу сервісу "Приват24" для фізичних осіб. Аналогічний «тайм-аут» триватиме у роботі мережі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку, платіжного застосунку "Термінал".

"Зазвичай регламентні роботи ми робимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте оплату покупок картками, платежі чи скористатися Приват24 і мережею безготівкової оплати - радимо зробити це заздалегідь, чи провести після завершення робіт", — зазначили у ПриватБанку.

Нагадаємо, у 2024 році українці оплатили товари та послуги банківськими картками та гаджетами через екосистему еквайрингу ПриватБанк на рекордні 1,06 трлн грн. Це на 24% більше, ніж у 2023 році.