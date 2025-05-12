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ПриватБанк запустил продажу цифровых SIM-карт в Приват24: какие доступны операторы
ПриватБанк ввел новую функцию в Приват24. Теперь пользователи могут приобрести eSIM от двух мобильных операторов прямо в приложении. Речь идет о lifecell и Kyivstar.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Как сообщается, благодаря новой функции более 13,5 миллионов пользователей мобильного банка Приват24 могут в считанные минуты стать абонентами Kyivstar и lifecell, активировав eSIM в приложении.
Как приобрести электронную SIM-карту
Для этого нужно сделать всего несколько шагов:
- Перейти в сервис eSIM;
- Выбрать оператора и тариф;
- Оплатить картой и получить QR-код на электронную почту, чтобы активировать eSIM на смартфоне.
Что такое eSIM
eSIM (embedded SIM) — это виртуальная SIM-карта, которая выполняет те же функции, что и физическая, но встроенная непосредственно в устройство и активируется программно — без необходимости вставлять карту в слот. Она не требует отдельного физического слота в смартфоне, что позволяет использовать до 5 eSIM одновременно, совмещать физическую SIM с цифровой, а также обеспечивает дополнительный уровень безопасности: в случае потери телефона SIM-карту нельзя извлечь или заменить.
Напомним, в "Приват24 для бизнеса" запустили еще одну услугу — автоматическое заполнение календаря налоговых отчетов.