ПриватБанк запустил продажу цифровых SIM-карт в Приват24: какие доступны операторы

ПриватБанк ввел новую функцию в Приват24. Теперь пользователи могут приобрести eSIM от двух мобильных операторов прямо в приложении. Речь идет о lifecell и Kyivstar.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как сообщается, благодаря новой функции более 13,5 миллионов пользователей мобильного банка Приват24 могут в считанные минуты стать абонентами Kyivstar и lifecell, активировав eSIM в приложении.

Как приобрести электронную SIM-карту

Для этого нужно сделать всего несколько шагов:

Перейти в сервис eSIM;

Выбрать оператора и тариф;

Оплатить картой и получить QR-код на электронную почту, чтобы активировать eSIM на смартфоне.

Что такое eSIM

eSIM (embedded SIM) — это виртуальная SIM-карта, которая выполняет те же функции, что и физическая, но встроенная непосредственно в устройство и активируется программно — без необходимости вставлять карту в слот. Она не требует отдельного физического слота в смартфоне, что позволяет использовать до 5 eSIM одновременно, совмещать физическую SIM с цифровой, а также обеспечивает дополнительный уровень безопасности: в случае потери телефона SIM-карту нельзя извлечь или заменить.

Напомним, в "Приват24 для бизнеса" запустили еще одну услугу — автоматическое заполнение календаря налоговых отчетов.