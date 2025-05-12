ПриватБанк запустив продаж цифрових SIM-карт у Приват24: які доступні оператори

ПриватБанк запровадив нову функцію в Приват24. Тепер користувачі можуть придбати eSIM від двох мобільних операторів прямо в додатку. Йдеться про lifecell та Kyivstar.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Як повідомляється, завдяки новій функції понад 13,5 мільйонів користувачів мобільного банку Приват24 можуть за лічені хвилини стати абонентами Kyivstar та lifecell, активувавши eSIM у застосунку.

Як придбати електронну SIM-картку

Для цього треба зробити лише кілька кроків:

Перейти у сервіс eSIM;

Вибрати оператора та тариф;

Оплатити карткою та отримати QR-код на електронну пошту щоб активувати eSIM на смартфоні.

Що таке eSIM

eSIM (embedded SIM) — це віртуальна SIM-карта, яка виконує ті самі функції, що й фізична, але вбудована безпосередньо в пристрій і активується програмно — без потреби вставляти картку в слот. Вона не потребує окремого фізичного слоту в смартфоні, що дозволяє використовувати до 5 eSIM одночасно, поєднувати фізичну SIM із цифровою, а також забезпечує додатковий рівень безпеки: у разі втрати телефону SIM-карту не можна витягнути чи підмінити.

Нагадаємо, у "Приват24 для бізнесу" запустили ще одну послугу - автоматичного заповнення календаря податкових звітів. Відтепер бізнес-клієнти ПриватБанку можуть користуватися новою функцією "Календар звітів", щоб не пропустити терміни подання податкової звітності.