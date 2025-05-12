- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
ПриватБанк запустив продаж цифрових SIM-карт у Приват24: які доступні оператори
ПриватБанк запровадив нову функцію в Приват24. Тепер користувачі можуть придбати eSIM від двох мобільних операторів прямо в додатку. Йдеться про lifecell та Kyivstar.
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Як повідомляється, завдяки новій функції понад 13,5 мільйонів користувачів мобільного банку Приват24 можуть за лічені хвилини стати абонентами Kyivstar та lifecell, активувавши eSIM у застосунку.
Як придбати електронну SIM-картку
Для цього треба зробити лише кілька кроків:
- Перейти у сервіс eSIM;
- Вибрати оператора та тариф;
- Оплатити карткою та отримати QR-код на електронну пошту щоб активувати eSIM на смартфоні.
Що таке eSIM
eSIM (embedded SIM) — це віртуальна SIM-карта, яка виконує ті самі функції, що й фізична, але вбудована безпосередньо в пристрій і активується програмно — без потреби вставляти картку в слот. Вона не потребує окремого фізичного слоту в смартфоні, що дозволяє використовувати до 5 eSIM одночасно, поєднувати фізичну SIM із цифровою, а також забезпечує додатковий рівень безпеки: у разі втрати телефону SIM-карту не можна витягнути чи підмінити.
Нагадаємо, у "Приват24 для бізнесу" запустили ще одну послугу - автоматичного заповнення календаря податкових звітів. Відтепер бізнес-клієнти ПриватБанку можуть користуватися новою функцією "Календар звітів", щоб не пропустити терміни подання податкової звітності.