Проблемы с электричеством беспокоят почти половину промышленных предприятий — опрос ИЭД

В ноябре 2025 г ода перебои с электроснабжением стали серьезной проблемой для 43% промышленных предприятий Украины. Это препятствие поднялось с шести на третью позицию в списке основных проблем ведения бизнеса во время войны.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует опрос Института экономических исследований (ИЭД).

Проблемы бизнеса во время войны

На фоне интенсивных российских атак на украинскую критическую инфраструктуру препятствие "перебои с электро-, водо- и теплоснабжением" поднялось с шестой ступени в октябре на третье в ноябре. Эта проблема затронула 43% опрошенных предприятий, в то время как месяцем ранее ее отмечали только 19%. В то же время, традиционная проблема — рост цен на сырье, материалы и товары — опустилась из тройки лидеров, о ней сообщили 39% бизнесов (в октябре – 47%).

Еще в сентябре 2025 года перебои с электроснабжением беспокоили всего 4% предприятий, что стало одним из самых низких показателей с сентября 2022 года.

Фото: ИЭД

В октябре 2025 года средние потери рабочего времени из-за перебоев с электроэнергией составили 9%, что почти вдвое превышает показатель сентября (5%). По данным опроса, 42% предприятий были вынуждены временно приостанавливать работу из-за отключения электроэнергии, тогда как в сентябре таких компаний было всего 22%.

В частности, 19% предприятий потеряли 11-25% рабочего времени, 18% - 1-10%, в 4% рабочее время сократилось на 26-50%, а у 1% предприятий отключения превышали половину месяца. В то же время 23% компаний вообще не сталкивались с отключениями, а 35% смогли работать непрерывно, несмотря на перебои с электроснабжением.

Наибольшие потери понесли предприятия Днепропетровской (32%), Житомирской (18%), Сумской и Харьковской областей (по 17%), Киева (13%) и Черниговской области (12%). По отраслевому распределению наибольшие потери зафиксированы в металлургии (14%), машиностроении и производстве стройматериалов (по 10%).

Несмотря на актуальность проблемы энергообеспечения, она пока не является главным препятствием для бизнеса. На первом месте остается нехватка рабочей силы, которая даже обострилась — показатель вырос с 59% до 61%. В ноябре 52,2% компаний сообщили о сложностях с поиском квалифицированных работников (в октябре – 46,5%), а дефицит неквалифицированных кадров стал вызовом для 35,3% бизнесов (было 34%).

Фото. ЭИД

Вторую позицию среди основных препятствий для ведения бизнеса занимает фактор "опасно работать", набравший 49% голосов. Этот показатель остается стабильным за последние полтора года: примерно половина респондентов постоянно указывает на риски для безопасности на работе. Пик беспокойства наблюдался в октябре 2024 года, когда 62% предпринимателей оценивали условия работы как опасные. В начале войны только треть опрошенных указывала на такие риски.

Из-за роста обстрелов даже микробизнес стал больше беспокоиться о безопасных условиях работы на уровне с малым бизнесом. Региональная ситуация отличается: более 80% опрошенных в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Одесской, Винницкой и Черкасской областях считают опасные условия серьезным препятствием для бизнеса. В то же время, на западе страны бизнес значительно реже отмечает этот фактор, и эта тенденция сохранилась и в ноябре.

О опросе

Ежемесячный опрос New Monthly Enterprises Survey (#NRES), проводимый Институтом экономических исследований (ИЭД), охватывает до 500 украинских промышленных предприятий из 21 региона страны из 27 возможных. Опросы проводятся регулярно с мая 2022 года.

Исследование проводится в рамках проекта "Интеграция Украины в ЕС: диалог, построенный на фактах" при поддержке Международного фонда "Возрождение" и позволяет отслеживать актуальные проблемы и тенденции в промышленном секторе Украины.

Напомним, что из-за ежедневных обстрелов энергосистемы и снижения пропускной способности сетей отмена графиков отключений света в Украине пока невозможна, заявили в Минэнерго.

Из-за предыдущих массированных атак на Одесщине сейчас обесточенными остаются более 12 тысяч потребителей. Аварийно-восстановительные работы в регионе продолжаются круглосуточно. При этом последствия массированных атак РФ по энергетической инфраструктуре Одесской области официально признаны чрезвычайной ситуацией государственного уровня.