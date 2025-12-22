Проблеми з електрикою турбують майже половину промислових підприємств - опитування ІЕД

У листопаді 2025 року перебої з електропостачанням стали серйозною проблемою для 43% промислових підприємств України. Ця перешкода піднялася з шостої на третю позицію у списку основних проблем ведення бізнесу під час війни.

Як пише Delo.ua, про це свідчить опитування Інституту економічних досліджень (ІЕД).

Проблеми бізнесу під час війни

На тлі інтенсивних російських атак на українську критичну інфраструктуру перешкода "перебої з електро-, водо- та теплопостачанням" піднялася з шостої сходинки у жовтні на третю у листопаді. Ця проблема торкнулася 43% опитаних підприємств, тоді як місяцем раніше її відзначали лише 19%. Водночас традиційна проблема — зростання цін на сировину, матеріали та товари — опустилася з трійки лідерів, про неї повідомили 39% бізнесів (у жовтні – 47%).

Ще у вересні 2025 року перебої з електропостачанням турбували лише 4% підприємств, що стало одним із найнижчих показників із вересня 2022 року.

Фото: ІЕД

У жовтні 2025 року середні втрати робочого часу через перебої з електроенергією становили 9%, що майже вдвічі перевищує показник вересня (5%). За даними опитування, 42% підприємств були змушені тимчасово призупиняти роботу через відключення електроенергії, тоді як у вересні таких компаній було лише 22%.

Зокрема, 19% підприємств втратили 11–25% робочого часу, 18% — 1–10%, у 4% робочий час скоротився на 26–50%, а у 1% підприємств відключення перевищували половину місяця. Водночас 23% компаній взагалі не стикалися з відключеннями, а 35% змогли працювати безперервно попри перебої з електропостачанням.

Найбільших втрат зазнали підприємства Дніпропетровської (32%), Житомирської (18%), Сумської та Харківської областей (по 17%), Києва (13%) і Чернігівської області (12%). За галузевим розподілом найбільші втрати зафіксовано в металургії (14%), машинобудуванні та виробництві будматеріалів (по 10%).

Попри актуальність проблеми енергозабезпечення, вона поки що не є головною перешкодою для бізнесу. На першому місці залишається брак робочої сили, який навіть загострився — показник зріс із 59% до 61%. У листопаді 52,2% компаній повідомили про складнощі з пошуком кваліфікованих працівників (у жовтні — 46,5%), а дефіцит некваліфікованих кадрів став викликом для 35,3% бізнесів (було 34%).

Фото. ЕІД

Другу позицію серед основних перешкод для ведення бізнесу займає фактор "небезпечно працювати", який набрав 49% голосів. Цей показник залишається стабільним протягом останніх півтора року: приблизно половина респондентів постійно вказує на ризики для безпеки на роботі. Пік занепокоєння спостерігався у жовтні 2024 року, коли 62% підприємців оцінювали умови роботи як небезпечні. На початку війни лише третина опитаних вказувала на такі ризики.

Через зростання обстрілів навіть мікробізнес почав більше турбуватися про безпечні умови роботи, на рівні з малим бізнесом. Регіональна ситуація різниться: понад 80% опитаних у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Вінницькій та Черкаській областях вважають небезпечні умови серйозною перешкодою для бізнесу. Водночас на заході країни бізнес значно рідше відзначає цей фактор, і ця тенденція збереглася й у листопаді.

Про опитування

Щомісячне опитування New Monthly Enterprises Survey (#NRES), яке проводить Інститут економічних досліджень (ІЕД), охоплює до 500 українських промислових підприємств із 21 регіону країни з 27 можливих. Опитування проводяться регулярно з травня 2022 року.

Дослідження здійснюється в рамках проєкту "Інтеграція України в ЄС: діалог, побудований на фактах" за підтримки Міжнародного фонду "Відродження" і дозволяє відстежувати актуальні проблеми та тенденції у промисловому секторі України.

Нагадаємо, що через щоденні обстріли енергосистеми та зниження пропускної здатності мереж скасування графіків відключень світла в Україні наразі неможливе, заявили в Міненерго.

Через попередні масовані атаки на Одещині наразі знеструмленими залишаються понад 12 тисяч споживачів. Аварійно-відновлювальні роботи в регіоні тривають цілодобово. При цьому наслідки масованих атак РФ по енергетичній інфраструктурі Одеської області офіційно визнано надзвичайною ситуацією державного рівня.