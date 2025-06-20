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Проблемы с электроснабжением: Госэнергонадзор получил более 1600 обращений за пять месяцев 2025 года
В течение января-мая 2025 года в Госэнергонадзор поступило более 1,6 тысяч обращений по вопросам электроэнергетики. Больше всего обращений получено от потребителей Харьковской, Киевской и Днепропетровской областей.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Госэнергонадзора.
Самыми распространенными вопросами, с которыми обращаются потребители, является соблюдение операторами систем распределения (ОСР) правил ограничения или прекращения поставок электроэнергии, вопроса присоединения электроустановок к сетям (за исключением обоснованности технических условий), а также несоответствие параметров качества электроэнергии требованиям нормативно-технических документов и обеспечения надежности поста.
В ответ на обращение и по требованию Госэнергонадзора операторы систем распределения провели ряд важных мер:
- В частности, было заменено 77 дефектных опор воздушных линий электропередачи, что значительно повысило надежность электроснабжения и предотвратило потенциальные аварийные ситуации.
- Также расчистили около 42 километров линий от поросли и деревьев, которые могли стать причиной обрывов.
- Кроме того, отремонтировали 83 поврежденных кабельных и воздушных линий, а 29 заявителям восстановили надежность электроснабжения согласно соответствующей категории.
Справка:
Согласно постановлению Кабинета министров внеплановые проверки по обращениям потребителей запрещены. В связи с этим Госэнергонадзор предоставляет операторам систем распределения рекомендации по устранению проблем, выявленных при рассмотрении обращений.
Все обращения, поступающие на телефонную "горячую линию", по электронной почте, через онлайн-формы или переписку по юридическому адресу, регистрируются и рассматриваются по одинаковой процедуре, определенной действующим законодательством.
Регистрация и проработка обращений осуществляется исключительно в пределах действующего законодательства и через официально утвержденные каналы связи.
Напомним, в течение первого квартала 2025 года операторы систем распределения расчистили 11,7 тысяч километров трасс воздушных линий всех классов напряжения.