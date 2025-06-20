Проблеми із електропостачанням: Держенергонагляд отримав понад 1600 звернень за п'ять місяців 2025 року

Протягом січня-травня 2025 року до Держенергонагляду надійшло понад 1,6 тисячі звернень щодо питань електроенергетики. Найбільше звернень отримано від споживачів Харківської, Київської та Дніпропетровської областей.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Держенергонагляду.

Найпоширенішими питаннями, з якими звертаються споживачі, є дотримання операторами систем розподілу (ОСР) правил щодо обмеження або припинення постачання електроенергії, питання приєднання електроустановок до мереж (за винятком обґрунтованості технічних умов), а також невідповідність параметрів якості електроенергії вимогам нормативно-технічних документів та забезпечення надійності постачання.

У відповідь на звернення та за вимогою Держенергонагляду оператори систем розподілу провели низку важливих заходів:

Зокрема, було замінено 77 дефектних опор повітряних ліній електропередачі, що значно підвищило надійність електропостачання та запобігло потенційним аварійним ситуаціям.

Також розчистили майже 42 кілометри ліній від порослі й дерев, які могли стати причиною обривів.

Крім того, відремонтували 83 пошкоджені кабельні та повітряні лінії, а 29 заявникам відновили надійність електропостачання згідно з відповідною категорією.

Довідково:

Відповідно до постанови Кабінету міністрів позапланові перевірки за зверненнями споживачів заборонені. У зв’язку з цим Держенергонагляд надає операторам систем розподілу рекомендації щодо усунення проблем, виявлених під час розгляду звернень.

Всі звернення, що надходять на телефонну "гарячу лінію", електронною поштою, через онлайн-форми або листування на юридичну адресу, реєструються та розглядаються за однаковою процедурою, визначеною чинним законодавством.

Реєстрація та опрацювання звернень здійснюється виключно в межах чинного законодавства і через офіційно затверджені канали зв’язку.

Нагадаємо, упродовж першого кварталу 2025 року оператори систем розподілу розчистили 11,7 тисячі кілометрів трас повітряних ліній усіх класів напруги.