Продажа авто через "Дію": только 20% оформлений происходит онлайн

Переоформление транспортных средств в Украине в 2025 году в основном происходит офлайн через сервисные центры МВД. Так, 79,5% сделок оформляются во время личного визита, тогда как только 20,5% пользователей предпочитают услугу продажи авто через приложение "Дію".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Института исследования авторынка.

Продажа авто в "Дії"

С помощью приложения "Дії" можно переоформить легковой автомобиль, мотоцикл или мопед. В то же время, сервис работает только для первой продажи транспортного средства в течение календарного года.

Если же речь идет о второй или последующей продаже, возникает обязательство по уплате налога, которое пока не администрируется из-за "Дії". В таком случае переоформление следует производить непосредственно в сервисном центре МВД.

В период с мая 2024 по май 2025 года большинство переоформлений транспортных средств в Украине, около 79,5%, осуществлялось путем личного обращения в сервисные центры МВД.

Только 20,5% владельцев воспользовались цифровой альтернативой — услугой продажи авто через приложение "Дії". С начала запуска сервиса доля онлайн-оформлений колебалась в пределах 15–25% и не демонстрирует тенденции к росту.

Активнее всего украинцы использовали сервис для продажи легковых автомобилей — на них приходится 92,1% всех сделок. Еще 7,7% составляли переоформление мотоциклов, а мопеды – всего 0,2%.

Топ-10 самых популярных марок автомобилей, которые в этом году были переоформлены дистанционно, вполне отвечает типичным предпочтениям вторичного рынка:

Volkswagen, BMW, Ford, Renault, Skoda, Audi, ВАЗ, Opel, Nissan и Mercedes-Benz.

Напомним, в мае 2025 года украинский автопарк пополнили 6168 авто на электротяге. Крупнейшими региональными рынками по продаже электромобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.