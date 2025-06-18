Продаж авто через "Дію": лише 20% оформлень відбувається онлайн

Переоформлення транспортних засобів в Україні у 2025 році здебільшого відбувається офлайн — через сервісні центри МВС. Так, 79,5% угод оформлюються під час особистого візиту, тоді як лише 20,5% користувачів надають перевагу послузі продажу авто через застосунок “Дія”.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Інституту дослідження авторинку.

Продаж авто в "Дії"

За допомогою застосунку "Дія" можна переоформити легковий автомобіль, мотоцикл або мопед. Водночас сервіс працює лише для першого продажу транспортного засобу впродовж календарного року.

Якщо ж ідеться про другий або наступний продаж, виникає зобов’язання зі сплати податку, яке наразі не адмініструється через "Дію". У такому випадку переоформлення слід здійснювати безпосередньо у сервісному центрі МВС.

У період із травня 2024-го по травень 2025 року більшість переоформлень транспортних засобів в Україні, близько 79,5%, здійснювалася шляхом особистого звернення до сервісних центрів МВС.

Лише 20,5% власників скористалися цифровою альтернативою — послугою продажу авто через застосунок "Дія". Від початку запуску сервісу частка онлайн-оформлень коливалася в межах 15–25% і наразі не демонструє тенденції до зростання.

Найактивніше українці використовували сервіс для продажу легкових автомобілів — на них припадає 92,1% усіх операцій. Ще 7,7% становили переоформлення мотоциклів, а мопеди — лише 0,2%.

Топ-10 найпопулярніших марок автомобілів, які у цьому році були переоформлені дистанційно, цілком відповідає типовим уподобанням вторинного ринку:

Volkswagen, BMW, Ford, Renault, Skoda, Audi, ВАЗ, Opel, Nissan та Mercedes-Benz.

Нагадаємо, у травні 2025 року український автопарк поповнили 6168 авто на електротязі. Найбільшими регіональними ринками з продажу електромобілів в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.