Продажа авто, приобретенного в браке: как избежать судебных споров из-за раздела супругов

Раздел имущества супругов — одна из наиболее распространенных причин конфликтов во время развода или после него. Особенно сложной может быть ситуация, когда речь идет о продаже автомобиля, приобретенного в браке, без согласия второго супруга.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства юстиции.

Почему авто, купленное в браке, подлежит разделу?

Согласно статьям 60 и 70 Семейного кодекса Украины, все имущество, приобретенное супругами за время брака, считается общей совместной собственностью, независимо от того, на кого оно оформлено.

Это означает, что автомобиль, купленный в браке, принадлежит обоим супругам в равных долях — даже если зарегистрирован только на одного из них.

Можно ли продать авто без согласия второго супруга?

На практике в сервисных центрах МВД при перерегистрации автомобиля не требуют нотариально заверенного согласия второго супруга. Это упрощает оформление, но создает риски для обеих сторон. Продажа автомобиля без ведома или согласия другого супруга может быть обжалована в суде как нарушение правил распоряжения общим имуществом.

Что говорит закон?

Согласно статье 65 СК Украины, сделки по общему ценному имуществу, включая транспортные средства, должны происходить с согласия обоих супругов. Гражданский кодекс Украины (ст. 369) устанавливает, что распоряжаться общим имуществом имеет право только уполномоченное лицо или с согласия всех совладельцев. Если соглашение заключено без согласия, его можно признать недействительным.

Последствия для продавца

Продажа автомобиля, приобретенного в браке, без согласия другого супруга может закончиться судебным иском о признании договора недействительным или о взыскании половины стоимости авто. Согласно правовым выводам Верховного Суда, отсутствие согласия является основанием для аннулирования соглашения.

Даже после расторжения брака, автомобиль, приобретенный в период супружеской жизни, остается общей совместной собственностью, пока не будет осуществлено разделение имущества супругов.

Как безопасно продать автомобиль, приобретенный в браке?

Чтобы во время раздела имущества супругов избежать судебных споров и продать авто, приобретенное в браке рекомендуется:

Оформить нотариально заверенное согласие второго супруга (или бывшего супруга);

Заключить соглашение о разделе имущества супругов (можно через брачный договор или после развода);

В случае конфликта обратиться в суд для определения прав собственности.

В Минюсте подводят итоги, что для того, чтобы избежать рисков и споров, продажа авто, приобретенного в браке, должна сопровождаться согласием обоих супругов. Отсутствие договоренности может иметь последствия посредством судебного спора, признания договора недействительным или взыскания части стоимости.