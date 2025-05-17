Продаж авто, придбаного у шлюбі: як уникнути судових спорів через поділ майна подружжя

Поділ майна подружжя — одна з найпоширеніших причин конфліктів під час розлучення або після нього. Особливо складною може бути ситуація, коли йдеться про продаж автомобіля, придбаного у шлюбі, без згоди другого з подружжя.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства юстиції.

Чому авто, куплене у шлюбі, підлягає поділу?

Згідно зі статтями 60 та 70 Сімейного кодексу України, все майно, придбане подружжям за час шлюбу, вважається спільною сумісною власністю, незалежно від того, на кого воно оформлене.

Це означає, що автомобіль, куплений у шлюбі, належить обом з подружжя у рівних частках — навіть якщо зареєстрований лише на одного з них.

Чи можна продати авто без згоди другого з подружжя?

На практиці в сервісних центрах МВС при перереєстрації автомобіля не вимагають нотаріально засвідченої згоди другого з подружжя. Це спрощує оформлення, але створює ризики для обох сторін. Продаж автомобіля без відома або згоди іншого з подружжя може бути оскаржений у суді як порушення правил розпорядження спільним майном.

Що говорить закон?

Згідно зі статтею 65 СК України, правочини щодо спільного цінного майна, включно з транспортними засобами, мають відбуватися за згодою обох подружжя. А Цивільний кодекс України (ст. 369) встановлює, що розпоряджатися спільним майном має право лише уповноважена особа або за згодою всіх співвласників. Якщо угоду укладено без згоди, її можна визнати недійсною.

Наслідки для продавця

Продаж автомобіля, придбаного у шлюбі, без згоди іншого з подружжя може закінчитися судовим позовом про визнання договору недійсним або про стягнення половини вартості авто. Згідно з правовими висновками Верховного Суду, відсутність згоди є підставою для анулювання угоди.

Навіть після розірвання шлюбу, автомобіль, придбаний у період подружнього життя, залишається спільною сумісною власністю, доки не буде здійснено поділ майна подружжя. Тобто один із колишнього подружжя не може одноосібно розпоряджатися авто — для цього все одно потрібна згода другого або рішення суду про виділення частки.

Як безпечно продати авто, придбане у шлюбі?

Щоб під час поділу майна подружжя уникнути судових спорів і продати авто, придбане у шлюбі рекомендується:

Оформити нотаріально засвідчену згоду другого з подружжя (або колишнього подружжя);

Укласти угоду про поділ майна подружжя (можна через шлюбний договір або після розлучення);

У разі конфлікту — звернутись до суду для визначення прав власності.

У Мінюсті підсумовують, що для того, щоб уникнути ризиків та суперечок, продаж авто, придбаного у шлюбі, має супроводжуватися згодою обох подружжя. Відсутність домовленості може мати наслідки у вигляді судового спору, визнання договору недійсним або стягнення частини вартості.