Продажа старого деревообрабатывающего цеха на Черниговщине принесла бюджету 2 млн грн: что известно

ГП "Леса Украины" передало цех переработки древесины в Нежинском надлесничестве в Фонд государственного имущества Украины. Объект был выставлен на продажу с первоначальной стоимостью 118,65 тысяч. грн, однако в результате торгов его конечная цена превысила 2 млн гривен.

Об этом информирует пресс-служба государственного предприятия.

На балансе ГП "Леса Украины" остаются объекты, потерявшие свою практическую ценность — старые, часто полуразрушенные здания, такие как сарая, склады и хозяйственные помещения. Их содержание нерационально и создает дополнительное финансовое бремя для предприятия, отмечают в пресс-службе.

"Леса Украины" решило непрофильные объекты передавать в Фонд государственного имущества Украины.

Один из таких объектов – цех переработки древесины в Нежинском надлесничестве.

Что известно о цехе

Объект, построенный еще в 1980-х годах, давно потерял свое практическое значение для предприятия, в то же время требуя значительных расходов на содержание — около 207 тысяч гривен в год: налог на землю, амортизация и расходы на охрану.

Вместо того чтобы продолжать тратить средства на нерентабельное здание, предприятие приняло решение передать его на приватизацию.

Цех был выставлен на продажу с начальной ценой 118,65 тысяч. гривен, однако в результате торгов его конечная стоимость превысила 2 млн грн.

Об аукционе

Уточняется, что цену формировало не предприятие — она сформировалась естественным путем из-за спроса на объект.

Прозрачный аукцион, в котором мог принять участие любой, позволил потенциальным покупателям тягаться за право приобрести здание. В процессе торгов каждый участник имел возможность предложить свою цену, что значительно повысило стоимость цеха.

Как результат, ГП "Леса Украины" освободилось от ежегодных расходов на содержание цеха.

Сэкономленные 207 тыс. гривен в год теперь могут быть направлены на более важные потребности.

Государство вместо начальных 118 тысяч получило более 2 миллионов гривен, которые также будут направлены на сферы, требующие финансирования.

О лесных предприятиях

ГП "Леса Украины" является одним из крупнейших лесопользователей Европы и крупнейшим лесопользователем Украины. Принадлежит к сфере управления Гослесагентства.

Специализация предприятия:

ведение лесного хозяйства, охрана, защита, рациональное использование и воспроизводство лесов;

ведение охотничьего хозяйства;

охрана, воспроизводство и рациональное использование государственного охотничьего фонда на территории охотугодий, предоставленных в пользование предприятию.

Добавим, "Леса Украины" уже три года успешно реализует необработанную древесину на лицензированных биржах, достигнув почти 90% исполнения договоров купли-продажи, а рентабельность выросла до 16%.