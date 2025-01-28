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Продажа старого деревообрабатывающего цеха на Черниговщине принесла бюджету 2 млн грн: что известно
ГП "Леса Украины" передало цех переработки древесины в Нежинском надлесничестве в Фонд государственного имущества Украины. Объект был выставлен на продажу с первоначальной стоимостью 118,65 тысяч. грн, однако в результате торгов его конечная цена превысила 2 млн гривен.
Об этом информирует пресс-служба государственного предприятия.
На балансе ГП "Леса Украины" остаются объекты, потерявшие свою практическую ценность — старые, часто полуразрушенные здания, такие как сарая, склады и хозяйственные помещения. Их содержание нерационально и создает дополнительное финансовое бремя для предприятия, отмечают в пресс-службе.
"Леса Украины" решило непрофильные объекты передавать в Фонд государственного имущества Украины.
Один из таких объектов – цех переработки древесины в Нежинском надлесничестве.
Что известно о цехе
Объект, построенный еще в 1980-х годах, давно потерял свое практическое значение для предприятия, в то же время требуя значительных расходов на содержание — около 207 тысяч гривен в год: налог на землю, амортизация и расходы на охрану.
Вместо того чтобы продолжать тратить средства на нерентабельное здание, предприятие приняло решение передать его на приватизацию.
Цех был выставлен на продажу с начальной ценой 118,65 тысяч. гривен, однако в результате торгов его конечная стоимость превысила 2 млн грн.
Об аукционе
Уточняется, что цену формировало не предприятие — она сформировалась естественным путем из-за спроса на объект.
Прозрачный аукцион, в котором мог принять участие любой, позволил потенциальным покупателям тягаться за право приобрести здание. В процессе торгов каждый участник имел возможность предложить свою цену, что значительно повысило стоимость цеха.
Как результат, ГП "Леса Украины" освободилось от ежегодных расходов на содержание цеха.
Сэкономленные 207 тыс. гривен в год теперь могут быть направлены на более важные потребности.
Государство вместо начальных 118 тысяч получило более 2 миллионов гривен, которые также будут направлены на сферы, требующие финансирования.
О лесных предприятиях
ГП "Леса Украины" является одним из крупнейших лесопользователей Европы и крупнейшим лесопользователем Украины. Принадлежит к сфере управления Гослесагентства.
Специализация предприятия:
- ведение лесного хозяйства, охрана, защита, рациональное использование и воспроизводство лесов;
- ведение охотничьего хозяйства;
- охрана, воспроизводство и рациональное использование государственного охотничьего фонда на территории охотугодий, предоставленных в пользование предприятию.
Добавим, "Леса Украины" уже три года успешно реализует необработанную древесину на лицензированных биржах, достигнув почти 90% исполнения договоров купли-продажи, а рентабельность выросла до 16%.