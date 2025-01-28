Продаж старого деревообробного цеху на Чернігівщині приніс бюджету 2 млн грн: що відомо

ДП “Ліси України” передало цех переробки деревини в Ніжинському надлісництві до Фонду державного майна України. Об’єкт було виставлено на продаж із початковою вартістю 118,65 тис. грн, проте в результаті торгів його кінцева ціна перевищила 2 млн гривень.

Про це інформує пресслужба державнго підприємства.

На балансі ДП "Ліси України" залишаються об’єкти, що втратили свою практичну цінність — старі, часто напівзруйновані будівлі, як-от сараї, склади та господарські приміщення. Їхнє утримання є нераціональним і створює додатковий фінансовий тягар для підприємства, зазначають в пресслужбі.

"Ліси України" вирішило непрофільні об’єкти передавати до Фонду державного майна України.

Один з таких об’єктів - цех переробки деревини у Ніжинському надлісництві.

Що відомо про цех

Об’єкт, зведений ще в 1980-х роках, давно втратив своє практичне значення для підприємства, водночас вимагаючи значних витрат на утримання — близько 207 тисяч гривень на рік: податок на землю, амортизація та витрати на охорону.

Замість того, щоб продовжувати витрачати кошти на нерентабельну будівлю, підприємство ухвалило рішення передати її на приватизацію.

Цех було виставлено на продаж із початковою ціною 118,65 тис. гривень, проте в результаті торгів його кінцева вартість перевищила 2 млн грн.

Про аукціон

Уточнюється, що ціну формувало не підприємство — вона сформувалася природним шляхом через попит на об’єкт.

Прозорий аукціон, у якому міг взяти участь будь-хто, дозволив потенційним покупцям змагатися за право придбати будівлю. У процесі торгів кожен учасник мав змогу запропонувати свою ціну, що значно підвищило вартість цеху.

Як результат, ДП "Ліси України" звільнилося від щорічних витрат на утримання цеху.

Зекономлені 207 тисяч гривень на рік тепер можуть бути спрямовані на більш важливі потреби.

Держава, замість початкових 118 тисяч, отримала понад 2 мільйони гривень, які також будуть спрямовані на сфери, що потребують фінансування.

Про лісові підприємства

ДП "Ліси України" є одним із найбільших лісокористувачів Європи та найбільшим лісокористувачем України. Належить до сфери управління Держлісагентства, в його управлінні перебуває 6,6 млн га земель державного лісового фонду.

Спеціалізація підприємства:

ведення лісового господарства, охорона, захист, раціональне використання та відтворення лісів;

ведення мисливського господарства;

охорона, відтворення та раціональне використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь, наданих у користування підприємству.

Додамо, "Ліси України" вже три роки успішно реалізує необроблену деревину на ліцензованих біржах, досягнувши майже 90% виконання договорів купівлі-продажу, а рентабельність зросла до 16%.