Продажи новых авто в Европе увеличились на 13%: электрокары стали драйверами роста

В июне регистрация новых автомобилей в Европе выросла на 13% и составила 1,41 млн. единиц. Это самый высокий показатель годового роста с октября 2023 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg.

Продажи автомобилей с аккумуляторным питанием выросли на 51%, в результате чего доля моделей с возможностью подключения к сети превысила треть от общего объема.

Основными драйверами роста стали Франция и Германия, где работают государственные стимулы для покупателей. Рост продаж электромобилей зафиксирован во всех странах региона, кроме Польши.

Наступление китайских брендов

Доля рынка китайских брендов MG (принадлежит SAIC Motor ) и BYD в Европе выросла до 5,4% по сравнению с 3,4% годом ранее.

По данным Британского общества производителей и торговцев автомобилями ( SMMT ), в Великобритании регистрации BYD и MG выросли более чем на треть для каждого бренда.

Во избежание таможенных барьеров и снижения расходов китайские компании создают локальное производство в Европе: BYD строит завод в Венгрии, а Stellantis предоставил разрешение Zhejiang Leapmotor Technology и Dongfeng Motor разместить производственные площадки на континенте.

Оптимизация европейских автоконцернов

Конкуренция со стороны китайских компаний и рост расходов вынуждают европейские бренды оптимизировать деятельность и снижать цены.

Крупнейший производитель региона Volkswagen рассматривает возможность сокращения до 50 тысяч рабочих мест (что может увеличить общее количество сокращений до 100 тысяч человек), а также закрытие четырех заводов в Германии. Компания планирует уменьшить модельный ряд вдвое – со 150 моделей под брендами Porsche , Audi и Skoda. Оптимизацию затрат также рассматривают BMW , Mercedes - Benz и Renault .

Авторынок Украины

В первом полугодии украинский автопарк пополнили 33 тыс. новых легковых автомобилей: 64% новых легковых автомобилей было реализовано частным покупателям, еще 36% приобрели юридические лица.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи новых легковых автомобилей в частном сегменте уменьшились на 6%. В то же время в корпоративном сегменте они выросли на 15%.

Автомобили с традиционными двигателями в первом полугодии 2026 года охватили почти 62% украинского рынка новых легковых автомобилей. Более всего возросла доля дизельных моделей, в то время как электромобили потеряли более половины своей доли рынка.