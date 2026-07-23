Продажі нових авто в Європі збільшилися на 13%: електрокари стали драйверами зростання

У червні реєстрація нових автомобілів у Європі зросла на 13% і становила 1,41 млн одиниць. Це – найвищий показник річного зростання з жовтня 2023 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Вloomberg.

Продажі автомобілів із акумуляторним живленням зросли на 51%, у результаті чого частка моделей із можливістю підключення до електромережі перевищила третину від загального обсягу.

Основними драйверами зростання стали Франція та Німеччина, де діють державні стимули для покупців. Зростання продажів електромобілів зафіксовано в усіх країнах регіону, окрім Польщі.

Наступ китайських брендів

Частка ринку китайських брендів MG (належить SAIC Motor) та BYD у Європі зросла до 5,4% порівняно з 3,4% роком раніше.

За даними Британського товариства виробників та торговців автомобілями (SMMT), у Великій Британії реєстрації BYD і MG зросли понад ніж на третину для кожного бренду.

Для уникнення митних бар'єрів та зниження витрат китайські компанії створюють локальне виробництво в Європі: BYD будує завод в Угорщині, а Stellantis надав дозвіл Zhejiang Leapmotor Technology та Dongfeng Motor розмістити виробничі майданчики на континенті.

Оптимізація європейських автоконцернів

Конкуренція з боку китайських компаній та зростання витрат змушують європейські бренди оптимізувати діяльність і знижувати ціни.

Найбільший виробник регіону Volkswagen розглядає можливість скорочення до 50 000 робочих місць (що може збільшити загальну кількість скорочень до 100 000 осіб), а також закриття чотирьох заводів у Німеччині. Компанія планує зменшити модельний ряд удвічі — зі 150 моделей під брендами Porsche, Audi та Skoda. Оптимізацію витрат також розглядають BMW, Mercedes-Benz та Renault.

Авторинок України

У першому півріччі український автопарк поповнили 33 тис. нових легкових автомобілів: 64% нових легковиків було реалізовано приватним покупцям, ще 36% придбали юридичні особи.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року продажі нових легкових авто у приватному сегменті зменшилися на 6%. Водночас у корпоративному сегменті вони зросли на 15%.

Автомобілі з традиційними двигунами у першому півріччі 2026 року охопили майже 62% українського ринку нових легковиків. Найбільше зросла частка дизельних моделей, тоді як електромобілі втратили понад половину своєї частки ринку.