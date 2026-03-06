Продовольственный кризис: свежих продуктов в Дубае осталось всего на десять дней

Мировые логистические цепи получили серьезный удар из-за обострения конфликта между Ираном и странами Ближнего Востока. В Дубае уже начинают ощущать последствия этой ситуации, ведь город во многом зависит от импортных продуктов. Запасы некоторых продуктов могут скоро сократиться. Особенно это касается свежих овощей и фруктов, которые имеют короткий срок хранения и нуждаются в регулярных поставках.

Как пишет Delo.ua, заявил гендиректор логистического гиганта Kühne+Nagel Штефан Пауль, сообщает Heute.

Война с Ираном оказывает серьезное влияние на цепочки поставок: отсутствуют около 18% мировой мощности авиаперевозок грузов. Также пострадали морские перевозки.

Военный конфликт может быстро усугубить проблему продовольственного обеспечения в странах Персидского залива.

Особенно критическая ситуация может стать для свежих продуктов, таких как овощи или фрукты, ведь многие страны региона очень зависят от импорта.

Теоретически перевозки по суше из Саудовской Аравии возможны. Однако, по словам Пауля, имеющихся мощностей вряд ли хватит, чтобы заменить груз хоть одного контейнеровоза.

На одном таком судне часто перевозят до 20 000 контейнеров – объем, который практически невозможно компенсировать грузовиками.

Кроме того, перебои в производстве и экспорте удобрений на Ближнем Востоке из-за конфликта в Иране создают риски для мировых поставок и повышения цен на продукты питания по всему миру.

Почему Дубай особенно зависим от импорта

Дубай является одним из крупнейших торговых центров мира, но при этом почти не имеет собственного сельскохозяйственного производства. Климатические условия региона делают выращивание большинства продуктов сложным и дорогостоящим. Именно поэтому около 80–90% пищевых продуктов в город поставляются из-за границы.

Свежие овощи и фрукты обычно доставляют в ОАЭ авиационный транспорт из Европы, Африки и Азии.

Аналитики отмечают, что подобные ситуации ранее возникали во время пандемии COVID-19, когда мировая транспортная система также переживала серьезные перебои.

Заметим, что в крупных торговых центрах Дубая и других городов Персидского залива магазины мировых брендов массово закрываются или работают с минимальным количеством персонала. Конфликт в регионе вызвал значительные сбои в работе бизнеса и туристического сектора.