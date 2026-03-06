Продовольча криза: свіжих продуктів у Дубаї залишилося лише на десять днів

Світові логістичні ланцюги зазнали серйозного удару через загострення конфлікту між Іраном та країнами Близького Сходу. У Дубаї вже починають відчувати наслідки цієї ситуації, адже місто значною мірою залежить від імпортних продуктів. Запаси деяких товарів можуть швидко скоротитися. Особливо це стосується свіжих овочів і фруктів, які мають короткий термін зберігання та потребують регулярних поставок.

Як пише Delo.ua, про заявив гендиректор логістичного гіганта Kühne+Nagel Штефан Пауль, повідомляє Heute.

Війна з Іраном серйозно впливає на ланцюжки поставок: відсутні близько 18% світової потужності авіаперевезень вантажів. Також постраждали морські перевезення.

Військовий конфлікт може швидко загострити проблему продовольчого забезпечення у країнах Перської затоки.

Особливо критичною ситуація може стати для свіжих продуктів, таких як овочі чи фрукти, адже багато країн регіону дуже залежать від імпорту.

Теоретично перевезення суходолом із Саудівської Аравії можливі. Однак, за словами Пауля, наявних потужностей навряд чи вистачить, щоб замінити вантаж хоч одного контейнеровозу.

На одному такому судні часто перевозять до 20 000 контейнерів - обсяг, який практично неможливо компенсувати вантажівками.

Крім того, перебої у виробництві та експорті добрив на Близькому Сході через конфлікт в Ірані створюють ризики для світових поставок та підвищення цін на продукти харчування у всьому світі.

Чому Дубай особливо залежний від імпорту

Дубай є одним із найбільших торговельних центрів світу, але при цьому майже не має власного сільськогосподарського виробництва. Кліматичні умови регіону роблять вирощування більшості продуктів складним і дорогим. Саме тому близько 80–90% харчових продуктів у місто постачаються з-за кордону.

Свіжі овочі та фрукти зазвичай доставляють до ОАЕ авіаційним транспортом із Європи, Африки та Азії.

Аналітики зазначають, що подібні ситуації раніше вже виникали під час пандемії COVID-19, коли світова транспортна система також переживала серйозні перебої.

Зауважимо, у великих торгових центрах Дубая та інших міст Перської затоки магазини світових брендів масово закриваються або працюють з мінімальною кількістю персоналу. Конфлікт у регіоні спричинив значні збої в роботі бізнесу та туристичного сектору.