Проект бюджета-2026: какой курс доллара заложило правительство

В проекте государственного бюджета на следующий год не указано, каким будет официальный курс доллара. Однако его можно рассчитать по размеру международной помощи, которую планируется привлечь.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Курс доллара. В документах прямо не упоминается, какой средний курс закладывает правительство на следующий год. Но это легко сосчитать из заявленных планов по привлечению международной помощи (в гривне и долларах)", — отметил он.

По словам нардепа, правительство закладывает среднегодовой курс гривны к доллару на уровне 45,6 гривны за доллар.

"Традиционно напишу, что это абсолютно ничего не означает и почти никогда Кабинет министров не угадывает с курсом", - отметил Железняк.

Какой курс гривны к доллару ждать в 2026 году

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в бюджетной декларации заложен среднегодовой курс 44,7 грн за доллар.

"Могут быть разные оценки бизнеса. Но в бюджетной декларации у нас среднегодовой курс 44,7 грн за доллар. У нас достаточно большие резервы НБУ, что положительно влияет на курс. Да, есть существенные проблемы с торговым балансом, но они компенсируются международной помощью. Если она будет ритмичная, то никакого давления на курс не будет", - подчеркнул нардеп.

По словам Гетманцева, если будут проблемы с международной помощью, то будут проблемы с курсом.

Напомним, 15 сентября, украинское правительство утвердило проект государственного бюджета на 2026 год. Дальше принятия документа должны проголосовать народные депутаты на пленарном заседании Верховной Рады Украины.

Delo.ua собрало некоторые подробности законопроекта, на которых акцентируют внимание народные депутаты.