Запланована подія 2

Проєкт бюджету-2026: який курс долара заклав уряд

доллар
Який курс долара заклав уряд на наступний рік / Freepik

У проєкті державного бюджету на наступний рік не зазначено, яким буде офіційний курс долара. Проте його можна розрахувати за розміром міжнародної допомоги, яку планують залучити.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк. 

"Курс долара. В документах прямо не згадується, який середній курс закладає уряд на наступний рік. Але це легко порахувати із заявлених планів з залучення міжнародної допомоги (в гривні та доларах)", — зазначив він.

Тож, за словами нардепа, уряд закладає середньорічний курс гривні до долара на рівні 45,6 гривні за долар.

Варто зауважити, що на 16 вересня Нацбанк встановив офіційний курс на рівні 41,23 гривні за один долар. 

"Традиційно напишу, що це абсолютно нічого не означає, і майже ніколи Кабінет міністрів не вгадує з курсом", — зауважив Железняк.

Який курс гривні до долара чекати у 2026 році

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що у бюджетній декларації закладений середньорічний курс 44,7 грн за долар.

"Можуть бути різні оцінки бізнесу. Але в бюджетній декларації у нас середньорічний курс 44,7 грн за долар. У нас достатньо великі резерви НБУ, що позитивно впливає на курс. Так, є істотні проблеми з торговим балансом, але вони компенсуються міжнародною допомогою. Якщо вона буде ритмічна, то жодного тиску на курс не буде", - підкреслив нардеп.

За словами Гетманцева, якщо будуть проблеми з міжнародною допомогою, то будуть і проблеми з курсом.

Нагадаємо, 15 вересня український уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2026 рік. Далі за ухвалення документа мають проголосувати народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради.

Delo.ua зібрало деякі подробиці законопроєкту, на яких акцентують увагу народні депутати.

Автор:
Світлана Манько