Проект ремонта дороги на польскую границу получил 4,8 млн евро от ЕС

Департамент дорожного хозяйства Львовской областной военной администрации получил регистрационную карточку проекта № 6415, которая дает зеленый свет на использование 4,8 млн евро Европейского Союза для ремонта дороги до польской границы Нагорное – Добромиль.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя Львовская ОВА Юрий Бучко.

По его словам, речь идет о грантовом финансировании в размере 4,8 млн евро (примерно 245 млн грн), которое предусматривает ремонт более 18 км автодороги.

Этот проект также обеспечен софинансированием из областного бюджета.

Бучко объяснил, что получение "паспорта" международной помощи - это не только подтверждение финансирования, но и значительная экономия средств, ведь благодаря этому статусу все закупки товаров и услуг в рамках проекта освобождаются от уплаты НДС и таможенных пошлин.

Заместитель председателя Львовской ОВО рассказал, что следующим шагом будет старт публичных закупок, которые продлятся около 60 дней.

Что будет сделано

Проект предусматривает:

восстановление асфальтобетонного покрытия;

обустройство тротуаров, пешеходных переходов и освещение в пределах населенных пунктов;

установление остановок общественного транспорта;

комплексные меры по повышению безопасности движения;

создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильными группами.

Дорога Нагорное – Добромиль имеет стратегическое значение для пограничного региона, ведь обеспечивает подъезд к пунктам пропуска "Нижанковичи – Мальховице" и "Смольница – Кроссенко", а также альтернативный маршрут в "Краковец" и "Шегинь".

Ранее Львовская ОВА подписала грантовый контракт в рамках программы Interreg NEXT "Польша-Украина 2021-2027".

Напомним, Верховная Рада поддержала ратификацию финансового соглашения с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). В рамках инициативы ЕС "Пути солидарности" Украина привлечет 230 млн евро на модернизацию международных трасс. Первый транш финансирования составит 134 млн. евро.