Проект ремонта дороги на польскую границу получил 4,8 млн евро от ЕС
Департамент дорожного хозяйства Львовской областной военной администрации получил регистрационную карточку проекта № 6415, которая дает зеленый свет на использование 4,8 млн евро Европейского Союза для ремонта дороги до польской границы Нагорное – Добромиль.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя Львовская ОВА Юрий Бучко.
По его словам, речь идет о грантовом финансировании в размере 4,8 млн евро (примерно 245 млн грн), которое предусматривает ремонт более 18 км автодороги.
Этот проект также обеспечен софинансированием из областного бюджета.
Бучко объяснил, что получение "паспорта" международной помощи - это не только подтверждение финансирования, но и значительная экономия средств, ведь благодаря этому статусу все закупки товаров и услуг в рамках проекта освобождаются от уплаты НДС и таможенных пошлин.
Заместитель председателя Львовской ОВО рассказал, что следующим шагом будет старт публичных закупок, которые продлятся около 60 дней.
Что будет сделано
Проект предусматривает:
- восстановление асфальтобетонного покрытия;
- обустройство тротуаров, пешеходных переходов и освещение в пределах населенных пунктов;
- установление остановок общественного транспорта;
- комплексные меры по повышению безопасности движения;
- создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильными группами.
Дорога Нагорное – Добромиль имеет стратегическое значение для пограничного региона, ведь обеспечивает подъезд к пунктам пропуска "Нижанковичи – Мальховице" и "Смольница – Кроссенко", а также альтернативный маршрут в "Краковец" и "Шегинь".
Ранее Львовская ОВА подписала грантовый контракт в рамках программы Interreg NEXT "Польша-Украина 2021-2027".
Напомним, Верховная Рада поддержала ратификацию финансового соглашения с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). В рамках инициативы ЕС "Пути солидарности" Украина привлечет 230 млн евро на модернизацию международных трасс. Первый транш финансирования составит 134 млн. евро.