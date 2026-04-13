Проєкт ремонту дороги до польського кордону отримав 4,8 млн євро від ЄС
Департамент дорожнього господарства Львівської обласної військової адміністрації отримав реєстраційну картку проєкту № 6415, що дає зелене світло на використання 4,8 млн євро Європейського Союзу для ремонту дороги до польського кордону Нагірне - Добромиль.
Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови Львівської ОВА Юрій Бучко.
За його словами, йдеться про грантове фінансування у розмірі 4,8 млн євро (приблизно 245 млн грн), яке передбачає ремонт понад 18 км автошляху.
Цей проєкт також забезпечений співфінансуванням з обласного бюджету.
Бучко пояснив, що отримання "паспорта" міжнародної допомоги — це не лише підтвердження фінансування, а й значна економія коштів, адже завдяки цьому статусу всі закупівлі товарів та послуг у межах проєкту звільняються від сплати ПДВ і митних зборів.
Заступник голови Львівської ОВА розповів, що наступним кроком буде старт публічних закупівель, які триватимуть близько 60 днів.
Що буде зроблено
Проєкт передбачає:
- відновлення асфальтобетонного покриття;
- облаштування тротуарів, пішохідних переходів та освітлення в межах населених пунктів;
- встановлення зупинок громадського транспорту;
- комплексні заходи з підвищення безпеки руху;
- створення безбар’єрного середовища для людей з інвалідністю та маломобільних груп.
Дорога Нагірне – Добромиль має стратегічне значення для прикордонного регіону, адже забезпечує під’їзд до пунктів пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" та "Смільниця – Кросцєнко", а також є альтернативним маршрутом до "Краківця" та "Шегинь".
Раніше Львівська ОВА підписала грантовий контракт у межах програми Interreg NEXT "Польща–Україна 2021–2027".
Нагадаємо, Верховна Рада підтримала ратифікацію фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). В межах ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" Україна залучить 230 млн євро на модернізацію міжнародних трас. Перший транш фінансування становитиме 134 млн євро.