В Украине рассматривают возможность повышения тарифов на пассажирские перевозки по железной дороге в 2027 году. Речь идет о пересмотре стоимости билетов, перевозке багажа и грузобагажа во внутреннем сообщении.

Как пишет Dilo, об этомговорится в пояснительной записке к проекту приказа Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.

По предварительным расчетам индексация тарифов может обеспечить дополнительные поступления на уровне почти 2 млрд грн. Эти средства помогут сократить дефицит финансирования Укрзализныци и снизить убыточность пассажирских перевозок.

В то же время, окончательного решения о повышении стоимости билетов пока нет. В настоящее время рассматривают возможные сценарии пересмотра тарифов.

Почему хотят просмотреть цены

Одной из причин обсуждения индексации есть сложная финансовая ситуация в пассажирском сегменте "Укрзализныци".

Кроме того, в 2027 году прогнозируется сокращение пассажирских перевозок. Ожидаемый пассажирооборот составит 11,259 млрд пассажиро-километров - это на 24% меньше запланированного показателя 2026 года.

На прогноз влияют не только уменьшение количества пассажиров, но и сокращение расстояний, на которые они путешествуют.

Как война влияет на движение поездов

Среди основных причин сокращения пассажиропотока – ухудшение ситуации безопасности и изменения в движении поездов.

Из-за российских обстрелов повреждаются железнодорожная инфраструктура и подвижной состав. На отдельных участках уменьшается пропускная способность, а некоторые маршруты приходится сокращать или временно отменять.

В частности, ограничения могут касаться сообщения с Барвенковым, Изюмом, Сумами и Лозовой. Также возможно сокращение маршрутов по направлениям Запорожья и Днепра.

Дополнительно количество поездок влияют эвакуация населения, временное прекращение движения и задержки поездов во время воздушных тревог.

Сколько денег может получить УЗ

По предварительным оценкам пересмотр тарифов на пассажирские перевозки может дать около 2 млрд грн дополнительного экономического эффекта.

В Министерстве рассчитывают, что это поможет снизить прогнозируемый дефицит средств Укрзализныци в 2027 году. Также дополнительные поступления должны сократить убыточность внутренних пассажирских перевозок.

В пояснительной записке отмечается, что возможность индексации пассажирских тарифов рассматривается впервые после последнего пересмотра в 2021 году.

Таким образом, в 2027 году стоимость поездок по железной дороге в Украине может измениться. Однако конкретные размеры повышения и дата его введения пока не определены.

Напомним, ежемесячно с АО "Укрзализныця" увольняется около 1,5 тыс. работников, а количество открытых вакансий в компании уже превысило 49 тыс. Главными причинами оттока кадров являются неконкурентный уровень зарплат и сложные условия труда.