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Проезд по железной дороге может стать дороже: когда в Украине планируют пересмотреть тарифы
В Украине рассматривают возможность повышения тарифов на пассажирские перевозки по железной дороге в 2027 году. Речь идет о пересмотре стоимости билетов, перевозке багажа и грузобагажа во внутреннем сообщении.
Как пишет Dilo, об этомговорится в пояснительной записке к проекту приказа Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.
По предварительным расчетам индексация тарифов может обеспечить дополнительные поступления на уровне почти 2 млрд грн. Эти средства помогут сократить дефицит финансирования Укрзализныци и снизить убыточность пассажирских перевозок.
В то же время, окончательного решения о повышении стоимости билетов пока нет. В настоящее время рассматривают возможные сценарии пересмотра тарифов.
Почему хотят просмотреть цены
Одной из причин обсуждения индексации есть сложная финансовая ситуация в пассажирском сегменте "Укрзализныци".
Кроме того, в 2027 году прогнозируется сокращение пассажирских перевозок. Ожидаемый пассажирооборот составит 11,259 млрд пассажиро-километров - это на 24% меньше запланированного показателя 2026 года.
На прогноз влияют не только уменьшение количества пассажиров, но и сокращение расстояний, на которые они путешествуют.
Как война влияет на движение поездов
Среди основных причин сокращения пассажиропотока – ухудшение ситуации безопасности и изменения в движении поездов.
Из-за российских обстрелов повреждаются железнодорожная инфраструктура и подвижной состав. На отдельных участках уменьшается пропускная способность, а некоторые маршруты приходится сокращать или временно отменять.
В частности, ограничения могут касаться сообщения с Барвенковым, Изюмом, Сумами и Лозовой. Также возможно сокращение маршрутов по направлениям Запорожья и Днепра.
Дополнительно количество поездок влияют эвакуация населения, временное прекращение движения и задержки поездов во время воздушных тревог.
Сколько денег может получить УЗ
По предварительным оценкам пересмотр тарифов на пассажирские перевозки может дать около 2 млрд грн дополнительного экономического эффекта.
В Министерстве рассчитывают, что это поможет снизить прогнозируемый дефицит средств Укрзализныци в 2027 году. Также дополнительные поступления должны сократить убыточность внутренних пассажирских перевозок.
В пояснительной записке отмечается, что возможность индексации пассажирских тарифов рассматривается впервые после последнего пересмотра в 2021 году.
Таким образом, в 2027 году стоимость поездок по железной дороге в Украине может измениться. Однако конкретные размеры повышения и дата его введения пока не определены.
Напомним, ежемесячно с АО "Укрзализныця" увольняется около 1,5 тыс. работников, а количество открытых вакансий в компании уже превысило 49 тыс. Главными причинами оттока кадров являются неконкурентный уровень зарплат и сложные условия труда.