Программа "3000 км по Украине": до 10% мест в поездах "Укрзализныци" будут доступны в низкий сезон

До 10% общего объема мест в поездах "Укрзализныци" будут доступны бесплатно в низкий период в рамках программы "3000 км по Украине". Ежемесячно это около 200–250 тыс. билетов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Укринформ" со ссылкой на сообщения председателя правления УЗ Александра Перцовского.

"Мы ориентируемся на 200-250 тыс. бесплатных билетов в месяц. Это не абстрактная цифра, а статистика соответствующих периодов – именно такое количество мест в наших базовых поездах в низкий сезон не продается. Именно их мы добавляем в программу", - объяснил Перцовский.

Идея программы состоит в том, чтобы пассажиры, для которых поездка не привязана к конкретной дате, могли выбирать менее загруженные промежутки времени. Председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский отметил, что по результатам внутреннего опроса около 40% пассажиров готовы менять время путешествия, а возможность совершить поездку бесплатно станет дополнительным стимулом.

Относительно распределения билетов между рейсами Перцовский пояснил, что на те же рейсы билеты будут оставаться и для продажи. Если, например, исторически определенный рейс заполняется на 80%, то неиспользованные места будут добавлены в программу "километры", а остальные останутся для продажи. Он добавил, что первыми будут выбирать бесплатные билеты, а "Укрзализныця" будет следить за ситуацией: в случае, если такие места не будут использованы, их вернут в общий объем.

О расходах компании

Относительно возможных финансовых потерь от введения бесплатных поездок Перцовский отметил, что в ближайшее время Министерство развития общин и территорий по поручению правительства должно подготовить изменения в правилах перевозок и тарифных приказах. Нововведения будут предусматривать внедрение динамического ценообразования премиум-сегмента.

По словам главы правления "Укрзализныци", динамическое ценообразование означает разницу в цене в зависимости от момента приобретения билета, популярности маршрута и других факторов. Эти дополнительные доходы призваны максимально компенсировать возможные потери. Ожидается, что изменения заработают ориентировочно с середины января, и компания подробно их представит сразу после завершения подготовки.

На уточнение по поводу общей суммы, которую планируется компенсировать, Перцовский сообщил, что речь идет о сотнях миллионов гривен.

Напомним, билеты по программе "3000 км Украины" уже доступны в мобильном приложении. В декабре уже можно путешествовать в и из прифронтовых городов.