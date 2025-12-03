Програма "3000 км Україною": до 10% місць у поїздах "Укрзалізниці" будуть доступні у низький сезон

До 10% загального обсягу місць у поїздах “Укрзалізниці” будуть доступні безкоштовно у низький період в рамках програми “3000 км Україною”. Щомісяця це близько 200–250 тис. квитків

Як пише Delo.ua, про це інформує "Укрінформ" з посиланням на повідомлення голови правління УЗ Олександра Перцовського.

"Ми орієнтуємося на 200-250 тис. безкоштовних квитків на місяць. Це не абстрактна цифра, а статистика відповідних періодів – саме така кількість місць у наших базових поїздах у низький сезон не продається. Саме їх ми додаємо у програму. Загалом це до 10% загального обсягу місць. Відповідно у пікові місяці, коли складно взагалі взяти квитки, все буде виключно за гроші", - пояснив Перцовський.

Ідея програми полягає в тому, щоб пасажири, для яких поїздка не прив’язана до конкретної дати, могли обирати менш завантажені часові проміжки. Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський зазначив, що за результатами внутрішнього опитування близько 40% пасажирів готові змінювати час подорожі, а можливість здійснити поїздку безкоштовно стане додатковим стимулом.

Щодо розподілу квитків між рейсами Перцовський пояснив, що на ті самі рейси квитки залишатимуться і для продажу. Якщо, наприклад, історично певний рейс заповнюється на 80%, то невикористані місця будуть додані до програми "кілометри", а решта залишиться для продажу. Він додав, що першими обиратимуть безкоштовні квитки, а "Укрзалізниця" стежитиме за ситуацією: у разі, якщо такі місця не будуть використані, їх повернуть до загального обсягу.

Про витрати компанії

Щодо можливих фінансових втрат від запровадження безкоштовних поїздок, Перцовський зазначив, що найближчим часом Міністерство розвитку громад та територій за дорученням уряду має підготувати зміни в правилах перевезень та тарифних наказах. Нововведення передбачатимуть впровадження динамічного ціноутворення для преміум-сегменту.

За словами голови правління "Укрзалізниці", динамічне ціноутворення означає різницю в ціні залежно від моменту придбання квитка, популярності маршруту та інших факторів. Ці додаткові доходи покликані максимально компенсувати можливі втрати. Очікується, що зміни запрацюють орієнтовно з середини січня, і компанія детально їх презентує відразу після завершення підготовки.

На уточнення щодо загальної суми, яку планується компенсувати, Перцовський повідомив, що йдеться про сотні мільйонів гривень.

Нагадаємо, квитки за програмою "3000 км Україною" вже доступні у мобільному застосунку. У грудні вже можна подорожувати до та з прифронтових міст.