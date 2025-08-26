Ирландская Divinereach получила 25% акций Dyckerhoff, которой в Украине принадлежат два цементных завода

Ирландская компания Divinereach Ltd, принадлежащая семье О'Райли, приобрела 25% акций производителя цемента Dyckerhoff, владеющего в Украине заводами “Волынь-Цемент” и “Югцемент”, у корпорации CRH. Продажа частицы стала условием одобрения полного приобретения CRH.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение The Irish Times.

О юридических вызовах

Семья ирландского автодилера Юджина О'Райли оказалась в центре спора вокруг покупки цементного производителя "Дикергофф Украина" (Dyckerhoff).

В прошлом году АМКУ разрешил компании CRH приобрести "Дикергофф" у итальянской группы Buzzi. Это решение вызвало иски со стороны украинской группы "Кузнечная", которая заявляет об угрозе конкуренции на рынке цемента.

На этой неделе стало известно, что ирландская Divinereach Ltd, контролируемая семьей О'Райли (владельцы Hyundai Ireland), выкупила у CRH 25% акций "Дикергоффа". Продажа стала условием, выдвинутым АМКУ, для завершения сделки.

Эта новость совпала с тем, что группа "Кузнечная" готовится в следующем месяце подать жалобу в Верховный суд Украины. Компания будет оспаривать решение Антимонопольного комитета, позволившего CRH приобрести Dyckerhoff – производителя с двумя цементными заводами. "Кузнечная" утверждает, что сделка может повредить конкуренции на рынке.

Между тем CRH, один из крупнейших мировых производителей стройматериалов, сообщил, что приобретение Dyckerhoff уже завершено. В июне Антимонопольный комитет также согласовал продажу миноритарного пакета акций компании Divinereach. Сообщается, что сделка была результатом независимого конкурса по поиску инвестора, а у самой Divinereach нет связей с CRH.

Впрочем, к ситуации возникли дополнительные вопросы. Конфедерация строителей Украины обратилась к министру иностранных дел Ирландии Саймону Гаррису, отметив, что Divinereach была зарегистрирована только в марте этого года и не имеет подтвержденного опыта в сфере производства цемента.

Компания Divinereach пока не комментирует ситуацию. Известно, что она была зарегистрирована в марте этого года. Среди директоров – Юджин О'Райли-младший, управляющий директор Hyundai Ireland, Сьюзен Джонс и Ниалл О'Хенлон. Секретарем компании является Стивен Глисон, управляющий директор Hyundai Ireland. Основателем семейного бизнеса Hyundai стал Юджин О'Райли-старший, известный прежде всего в сфере автоторговли, но у семьи также есть опыт в девелопменте.

Тем временем идет судебная борьба вокруг приобретения CRH компании Dyckerhoff. В следующем месяце Верховный суд Украины рассмотрит жалобу группы "Кузнечная" на решение Антимонопольного комитета, разрешившего соглашение. Это будет завершающий этап процесса, который длится уже больше года.

"Кузнечная" настаивает, что после поглощения доля CRH на рынке цемента достигла бы в среднем 46%, а в отдельных регионах — до 99%. Для сравнения, в Украине пороговым считается уровень 35%, тогда как в ЕС — 40%.

Украине нужен цемент на восстановление

По оценкам, на восстановление Украины после войны с Россией понадобится 506 млрд. евро и около 20 млн. тонн цемента в год. До полномасштабного вторжения страна могла производить всего 11 млн. тонн.

В "Ковальской" заявляют, что стремятся к честной конкуренции на рынке и не заинтересованы в приобретении заводов Dyckerhoff, которые называют устаревшими. CRH отмечает, что с 1999 года инвестировала в Украину 600 млн евро, в том числе 80 млн во время войны, и считает страну стратегически важной для своего бизнеса. Приобретение Dyckerhoff, по словам компании, позволит модернизировать производство для нужд инфраструктуры и жилья.

Что известно о CRH

Ирландская компания CRH – один из крупнейших в мире производителей строительных материалов Компания насчитывает 80 тысяч работников в 28 странах. В 1999 году CRH вышла на рынок Украины, приобретя Каменец-Подольский цементный завод в Хмельницкой области. Сегодня объединяет три цементных завода в Украине.

СRH входит в Fortune Global 500, акции компании котируются на Нью-Йоркской (NYSE) и Лондонской (LSE) фондовых биржах.