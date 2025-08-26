Ірландська Divinereach отримала 25% акцій Dyckerhoff, якій в Україні належать два цементних заводи

Ірландська компанія Divinereach Ltd, що належить родині О’Райлі, придбала 25% акцій виробника цементу Dyckerhoff, який володіє в Україні заводами “Волинь-Цемент” та “Південьцемент”, у корпорації CRH. Продаж частки став умовою схвалення повного придбання CRH.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення The Irish Times.

Про юридичні виклики

Родина ірландського автодилера Юджина О’Райлі опинилася в центрі суперечки навколо купівлі цементного виробника "Дікергофф Україна" (Dyckerhoff).

Минулого року АМКУ дозволив компанії CRH придбати "Дікергофф" у італійської групи Buzzi. Це рішення викликало позови з боку української групи "Ковальська", яка заявляє про загрозу конкуренції на ринку цементу.

Цього тижня стало відомо, що ірландська Divinereach Ltd, контрольована родиною О’Райлі (власники Hyundai Ireland), викупила у CRH 25% акцій "Дікергоффа". Продаж став умовою, висунутою АМКУ, для завершення угоди.

Ця новина збіглася з тим, що група "Ковальська" готується наступного місяця подати скаргу до Верховного суду України. Компанія оскаржуватиме рішення Антимонопольного комітету, який дозволив CRH придбати Dyckerhoff — виробника з двома цементними заводами. "Ковальська" стверджує, що угода може зашкодити конкуренції на ринку.

Тим часом CRH, один із найбільших світових виробників будматеріалів, повідомив, що придбання Dyckerhoff вже завершене. У червні Антимонопольний комітет також погодив продаж міноритарного пакета акцій компанії Divinereach. Повідомляється, що угода була результатом незалежного конкурсу з пошуку інвестора, а сама Divinereach не має зв’язків із CRH.

Втім, до ситуації виникли додаткові запитання. Конфедерація будівельників України звернулася до міністра закордонних справ Ірландії Саймона Гарріса, наголосивши, що Divinereach була зареєстрована лише в березні цього року та не має підтвердженого досвіду у сфері виробництва цементу.

Компанія Divinereach поки що не коментує ситуацію. Відомо, що вона була зареєстрована у березні цього року. Серед директорів – Юджин О’Райлі-молодший, керівний директор Hyundai Ireland, Сьюзен Джонс та Ніалл О’Хенлон. Секретарем компанії є Стівен Глісон, керівний директор Hyundai Ireland. Засновником сімейного бізнесу Hyundai став Юджин О’Райлі-старший, відомий передусім у сфері автоторгівлі, але родина також має досвід у девелопменті.

Тим часом триває судова боротьба навколо придбання CRH компанії Dyckerhoff. Наступного місяця Верховний суд України розгляне скаргу групи "Ковальська" на рішення Антимонопольного комітету, який дозволив угоду. Це буде завершальний етап процесу, що триває вже понад рік.

"Ковальська" наполягає, що після поглинання частка CRH на ринку цементу сягнула б у середньому 46%, а в окремих регіонах — до 99%. Для порівняння, в Україні пороговим вважається рівень у 35%, тоді як у ЄС — 40%.

Україні потрібен цемент на відновлення

За оцінками, на відновлення України після війни з Росією знадобиться 506 млрд євро та близько 20 млн тонн цементу на рік. До повномасштабного вторгнення країна могла виробляти лише 11 млн тонн.

У "Ковальській" заявляють, що прагнуть чесної конкуренції на ринку та не зацікавлені у придбанні заводів Dyckerhoff, які називають застарілими. Натомість CRH наголошує, що з 1999 року інвестувала в Україну 600 млн євро, зокрема 80 млн під час війни, і вважає країну стратегічно важливою для свого бізнесу. Придбання Dyckerhoff, за словами компанії, дозволить модернізувати виробництво для потреб інфраструктури та житла.

Що відомо про CRH

Ірландська компанія CRH — один з найбільших в світі виробників будівельних матеріалів. Компанія налічує 80 000 працівників у 28 країнах. У 1999 році CRH вийшла на ринок України, придбавши Кам'янець-Подільський цементний завод у Хмельницькій області. Сьогодні обʼєднує три цементні заводи в Україні.

СRH входить у Fortune Global 500, акції компанії котируються на Нью-Йоркській (NYSE) та Лондонській (LSE) фондових біржах.