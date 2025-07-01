Група "Ковальська" програла справу проти АМКУ з вимогою заборони купівлі цементних заводів Buzzi

Північний апеляційний господарський суд Києва підтримав апеляцію Антимонопольного комітету України (АМКУ) проти групи "Ковальська".

Суд відхилив вимогу промислово-будівельної групи "Ковальська" щодо скасування дозволу АМКУ на придбання двох цементних заводів міжнародною групою CRH. Засідання відбулося минулого тижня 24 червня, повідомляє Delo.uа з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Рішення стосується однієї з найбільших угод злиття та поглинання (M&A) в Україні за час повномасштабної війни — продажу міжнародній компанії CRH цементних заводів у Рівненській та Миколаївській областях, які належали італійській Buzzi. Вартість заводів сягнула 100 млн євро.

“Ковальська” вимагала визнати недійсним дозвіл АМКУ, висловивши у позові занепокоєння, що навіть із запропонованими обмеженнями угода може призвести до надмірної концентрації та ослаблення конкуренції.

13 лютого Господарський суд Києва став на бік “Ковальської” й визнав недійсним рішення Комітету. У відповідь АМКУ подали апеляцію, яку 24 червня підтримав суд.

Уперше про угоду заговорили ще у 2023 році. Тоді міжнародна група CRH вперше оголосила про намір придбати активи італійської Buzzi в Україні.

АМКУ дозволив купівлю міжнароднійгрупі після понад року аналізу ринку та консультацій із галузевими експертами. Проте Комітет на концентрацію погодився за умови дотримання низки зобов’язань з боку CRH.

Зокрема, йдеться про продаж 25–28% акцій нових активів незалежному інвестору, збереження виробництва та безперебійного постачання цементу, а також протягом п’яти років після угоди не призначати на керівні посади людей, які одночасно працюють на аналогічних позиціях в інших компаніях, що входять до групи CRH в Україні.

Це не перша юридична спроба “Ковальської” вплинути на угоду. Зокрема раніше компанія прагнула долучитися третьою стороною до розгляду питання в АМКУ, але Верховний суд відмовив у вимогах “Ковальської”.

CRH — один з найбільших у світі виробників будівельних матеріалів. Компанія налічує 80 000 працівників у 28 країнах. Входить у Fortune Global 500, акції компанії котируються на Нью-Йоркській (NYSE) та Лондонській (LSE) фондових біржах.

В Україні CRH працює з 1999-го року. Під час повномасштабного вторгнення CRH інвестувала в Україну 180 млн євро, включно з будівництвом цементного термінала на Київщині вартістю 34 млн євро.

Промислово‑будівельна група “Ковальська” — один із найбільших вертикально інтегрованих холдингів в Україні, що поєднує виробництво будівельних матеріалів та девелопмент. Коріння групи сягає 1956 року, коли в Києві діяв “Завод залізобетонних виробів № 3”, який згодом став основою ПБГ “Ковальська”.

“Ковальська” завершила близько тридцяти житлових проєктів загальною площею понад 700 тисяч кв. м. Окрім житлового будівництва, група активно розширює виробництво. У Києві група є найбільшим виробником бетону з часткою понад 50% ринку регіону.

Наразі група об’єднує 13 підприємств у чотирьох регіонах, які виробляють бетон, залізобетонні конструкції, будівельні суміші (Siltek), тротуарну плитку (Avenue), газобетон і дахові матеріали.

Як повідомляло Delo.ua, CRH планує модернізувати завод "Південь-Цемент" під Миколаєвом.

Також повідомлялось проте, що "Ковальська" в серпні відкриє завод із виробництва газобетону. Підприємство планує замінити на Львівщині втрачений актив групи на півдні країни. Будівництво першої черги заводу стартувало у 2023 році.