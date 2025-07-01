Группа "Ковальська" проиграла дело против АМКУ с требованием запрета покупки цементных заводов Buzzi

Северный апелляционный хозяйственный суд Киева поддержал апелляцию Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) против группы "Ковальська".

Суд отклонил требование промышленно-строительной группы "Ковальська" об отмене разрешения АМКУ на приобретение двух цементных заводов международной группой CRH. Заседание прошло на прошлой неделе 24 июня, сообщает Delo.uа со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Решение касается одного из крупнейших сделок слияния и поглощения (M&A) в Украине за время полномасштабной войны — продажи принадлежащих итальянской Buzzi международной компании CRH цементных заводов в Ровенской и Николаевской областях. Стоимость заводов составила 100 млн евро.

"Ковальська" требовала признать недействительным разрешение АМКУ, выразив в иске беспокойство, что даже с предложенными ограничениями соглашение может привести к чрезмерной концентрации и ослаблению конкуренции.

13 февраля Хозяйственный суд Киева принял сторону "Ковальской" и признал недействительным решение Комитета. В ответ АМКУ подали апелляцию, поддержанную 24 июня судом.

Впервые о сделке заговорили еще в 2023 году, тогда международная группа CRH впервые объявила о намерении приобрести активы итальянской Buzzi в Украине.

АМКУ разрешил покупку международной группе после более чем года анализа рынка и консультаций с отраслевыми экспертами. Однако Комитет на концентрацию согласился при соблюдении ряда обязательств со стороны CRH.

В частности, речь идет о продаже 25–28% акций новых активов независимому инвестору, сохранению производства и бесперебойной поставке цемента, а также в течение пяти лет после соглашения не назначать на руководящие должности людей, одновременно работающих на аналогичных позициях в других компаниях, входящих в группу CRH в Украине.

Это не первая юридическая попытка "Ковальськой" повлиять на сделку. В частности, ранее компания стремилась приобщиться третьей стороной к рассмотрению вопроса в АМКУ, но Верховный суд отказал в требованиях "Ковальськой".

CRH – один из крупнейших в мире производителей строительных материалов. Компания насчитывает 80 тысяч работников в 28 странах. Входит в Fortune Global 500, акции компании котируются на Нью-Йоркской (NYSE) и Лондонской (LSE) фондовых биржах.

В Украине CRH работает с 1999 года. Во время полномасштабного вторжения CRH инвестировала в Украину 180 млн евро, включая строительство цементного терминала на Киевщине стоимостью 34 млн евро.

Промышленно-строительная группа "Ковальська" — один из крупнейших вертикально интегрированных холдингов в Украине, объединяющий производство строительных материалов и девелопмент.

"Ковальська" завершила около тридцати жилых проектов общей площадью более 700 тысяч кв. м. Кроме жилищного строительства группа активно расширяет производство. В Киеве группа является крупнейшим производителем бетона с долей более 50% рынка региона.

В настоящее время группа объединяет 13 предприятий в четырех регионах, производящих бетон, железобетонные конструкции, строительные смеси (Siltek), тротуарную плитку (Avenue), газобетон и кровельные материалы.

Как сообщало Delo.ua, CRH планирует модернизировать завод "Юг-Цемент" под Николаевом.

Также сообщалось, что "Ковальская" в августе откроет завод по производству газобетона. Предприятие планирует заменить на Львовщине утраченный актив группы на юге страны. Строительство первой очереди завода стартовало в 2023 году.