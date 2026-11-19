Украинский оборонный кластер Brave1 подписал меморандум о взаимопонимании с компанией Kongsberg Defence&Aerospace Ukraine, представляющей одного из ключевых оборонных производителей Норвегии. Соглашение стало третьим стратегическим партнерством в рамках инициативы Brave Prime.

Как пишет Dilo, об этом сообщили в пресс-службе Brave1.

Документ в Киеве подписали операционная директор Brave1 Ирина Заболотная и представители руководства Kongsberg Defence & Aerospace Ukraine Аслак Свердруп и Виталий Демчук.

Цель сотрудничества — объединить многолетний мировой промышленный опыт норвежского гиганта со скоростью и гибкостью украинских производителей, адаптирующих продукты под запросы фронта.

Сотрудничество охватит четыре ключевых направления:

анализ инновационных defense tech-решений Kongsberg, актуальных для текущих оборонных нужд Украины;

испытание этих разработок в рамках программы Test in Ukraine от Brave1;

поиск партнеров (матчмейкинг) между Kongsberg и украинскими компаниями для интеграции отечественных технологий и компонентов;

определение перспективных сфер для совместных исследований и разработок (R&D).

Kongsberg специализируется на оборонных, аэрокосмических и морских системах. Одним из самых известных продуктов компании есть зенитные ракетные комплексы NASAMS (производятся совместно с американской Raytheon), которые защищают украинское небо с 2022 года.

Инициатива Brave Prime была запущена в июне 2026 года для интеграции ведущих мировых оборонных корпораций в украинскую экосистему defense tech и перехода к совместной работе на уровне конкретных продуктов и технологий.

Напомним, в прошлом году в Украине открылся офис норвежской компании Kongsberg Defence and Aerospace, производящей вооружение, в том числе зенитно-ракетные системы NASAMS. Эти системы уже стоят на защите украинских городов от российских ракет и дронов.