Производитель танков Leopard готовится к IPO на €20 млрд: Германия требует большей доли

Германия должна обеспечить паритет с Францией в структуре собственности компании KNDS – производителя танков Leopard во время запланированного IPO (первичного публичного размещения акций компании).

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

По словам заместителя председателя профсоюза IG Metall Юргена Кернера, для этого Берлину будет недостаточно блокирующего меньшинства на уровне 25% акций — доля должна быть больше, чтобы гарантировать сохранение контроля над ключевыми технологиями и рабочими местами.

В настоящее время 50% KNDS принадлежат французскому правительству, в то время как другая половина — семьям, связанным с немецкой компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW), которые планируют полностью продать свою долю в рамках первоначального публичного размещения акций, запланированного на июнь-июль.

По данным источников, Германия рассматривает возможность приобретения не менее 25,1% акций. Однако, по мнению Кернера, этого уровня недостаточно для обеспечения баланса влияния с Францией даже в случае частичного сокращения ее доли.

Планируемое IPO KNDS может стать одним из крупнейших в Европе в этом году с ориентировочной оценкой компании на уровне около 20 млрд евро. При размещении компания войдет в десятку крупнейших оборонных производителей региона.

Интерес к сектору растет на фоне увеличения оборонных расходов в Европе. В то же время правительство Германии сообщило, что продолжает анализ условий потенциального участия в соглашении, включая размер пакета акций и структуру собственности.

Напомним, в январе 2025 года в Украине открылось совместное предприятие немецкого производителя военной техники KNDS Deutschland и одного из украинских оборонных предприятий.