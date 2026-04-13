Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,46

--0,01

EUR

50,91

+0,11

Наличный курс:

USD

43,65

43,46

EUR

51,15

50,90

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Производитель танков Leopard готовится к IPO на €20 млрд: Германия требует большей доли

Германия должна обеспечить паритет с Францией в структуре собственности компании KNDS – производителя танков Leopard во время запланированного IPO (первичного публичного размещения акций компании).

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

По словам заместителя председателя профсоюза IG Metall Юргена Кернера, для этого Берлину будет недостаточно блокирующего меньшинства на уровне 25% акций — доля должна быть больше, чтобы гарантировать сохранение контроля над ключевыми технологиями и рабочими местами.

В настоящее время 50% KNDS принадлежат французскому правительству, в то время как другая половина — семьям, связанным с немецкой компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW), которые планируют полностью продать свою долю в рамках первоначального публичного размещения акций, запланированного на июнь-июль.

По данным источников, Германия рассматривает возможность приобретения не менее 25,1% акций. Однако, по мнению Кернера, этого уровня недостаточно для обеспечения баланса влияния с Францией даже в случае частичного сокращения ее доли.

Планируемое IPO KNDS может стать одним из крупнейших в Европе в этом году с ориентировочной оценкой компании на уровне около 20 млрд евро. При размещении компания войдет в десятку крупнейших оборонных производителей региона.

Интерес к сектору растет на фоне увеличения оборонных расходов в Европе. В то же время правительство Германии сообщило, что продолжает анализ условий потенциального участия в соглашении, включая размер пакета акций и структуру собственности.

Напомним, в январе 2025 года в Украине   открылось совместное предприятие   немецкого производителя военной техники KNDS Deutschland и одного из украинских оборонных предприятий.

Автор:
Татьяна Гойденко